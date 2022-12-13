Городская афиша с 15 по 18 декабря!

Куда сходить, что посмотреть на этой неделе? Городская афиша с 15-го по 18-ое декабря!
Озерск и его окрестности:
Всю неделю:
глк "Егоза"
15.12 - вечернее катание с 18:00 до 21:00
16.12 - с 12:00 до 21:00
17.12 - с 10:00 до 21:00
18.12 - с 10:00 до 17:00
Воскресные мероприятия:
с 9:00 Открытые соревнования Озерского городского округа по горным лыжам и сноуборду «Кубок Егозы».
в 11:00 бесплатный, групповой мастер-класс по горным лыжам от Марии Леликовой.
Все подробности: http://glk-egoza.ru/ , https://vk.com/glk_egoza
Спортивно-оздоровительный комплекс "Маяк-Арена" приглашает кататься на коньках!
Прокат, скидки для пенсионеров, кафетерий, дети до 7 лет катаются бесплатно в сопровождении взрослого.
График работы аттракционов Детского парка:
пн, вт - выходные дни. Ср-вскр - с 11 до 19.00
15 декабря, четверг
12.00 ДК им.А.С.Пушкина, п.Татыш
Мастер-класс по изготовлению новогоднего декора.
16 декабря, пятница
17.00 Больщой каток на стадионе "Труд" начинает свою работу!
В здании павильона «Труд» работает прокат коньков: среда, четверг, пятница - с 12:30 до 20:00 часов, суббота и воскресенье – с 10:00 до 20:00 часов. Понедельник, вторник в пункте проката выходной.
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
«Предложение» по пьесе А.П.Чехова
Арии на граблях (12+)
19.00 ДК им.А.С.Пушкина, п.Татыш
Мастер-класс "Живопись"; на профессиональном холсте.По итогу встречи каждый уйдет с готовой картиной.Возможна оплата Пушкинской картой!
19.00 ДК "Строитель"
Программа «Ёлки-палки, Новый год!».
Вечер со столиками под хиты нашей молодости в сопровождении ВИА «Маэстро плюс»получится очень запоминающимся.
17 декабря, суббота
С 10 до 17.00 Центр культуры и досуга молодежи.
Новогодняя ярмарка: подарки ручной работы, фотозона, мастер-класс.
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Стрелы солнца", 6-10 лет (большой зал)
С 17 до 20.00 Арт-пространство "Индиго"
Новогодняя встреча благотворительного проекта "БлагоВещь".
Это благотворительная распродажа, где вы можете приобрести одежду, аксессуары, галантерею за небольшие деньги от 150 руб. Вещи не новые, но в очень хорошем состоянии, и ищут свою новую хозяйку. Этим мероприятием мы продлим жизнь вещам, найдём "свою", позаботимся о планете и соберем средства, которые пойдут на строительство часовни в посёлке Слюдорудник.
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Дуры мы, дуры". Новогодняя сказка для взрослых (16+)
18 декабря, воскресенье
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Госпожа Метелица", 6-9 лет (большой зал)
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Премьера! "Свет мой, зеркальце..."
По мотивам сказки А.С.Пушкина
Волшебная сказка (6+)
15.00 Выставочный зал Городской библиотеки.
открытие выставки "Fantasia in quattro" (Фантазия в 4-х частях) Любови Корепановой (г. Снежинск):
Alleqro - "Бегущая по волнам".
Andante - "Простор меж небом и Невой".
Scherzo - "На санях по Петербургу".
Maestoso - "Театр в парадном облачении".
17.00 ДК "Маяк"
Очередная встреча в Клубе «Таланты и поклонники» ДК «Маяк».
С программой «Пятнадцать романсовых историй» выступит постоянный участник Клубных концертов Светлана Спесивцева. В концерте примет участие педагог Колледжа искусств Ольга Усова (гитара).
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Человек из Подольска". Комедия (16+)
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