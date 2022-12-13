Городская афиша с 15 по 18 декабря!

Куда сходить, что посмотреть на этой неделе? Городская афиша с 15-го по 18-ое декабря!

Озерск и его окрестности:

Всю неделю:

глк "Егоза"

15.12 - вечернее катание с 18:00 до 21:00

16.12 - с 12:00 до 21:00

17.12 - с 10:00 до 21:00

18.12 - с 10:00 до 17:00

Воскресные мероприятия:

с 9:00 Открытые соревнования Озерского городского округа по горным лыжам и сноуборду «Кубок Егозы».

в 11:00 бесплатный, групповой мастер-класс по горным лыжам от Марии Леликовой.

Все подробности: http://glk-egoza.ru/ , https://vk.com/glk_egoza

Спортивно-оздоровительный комплекс "Маяк-Арена" приглашает кататься на коньках!

Прокат, скидки для пенсионеров, кафетерий, дети до 7 лет катаются бесплатно в сопровождении взрослого.

График работы аттракционов Детского парка:

пн, вт - выходные дни. Ср-вскр - с 11 до 19.00

15 декабря, четверг

12.00 ДК им.А.С.Пушкина, п.Татыш

Мастер-класс по изготовлению новогоднего декора.

16 декабря, пятница

17.00 Больщой каток на стадионе "Труд" начинает свою работу!

В здании павильона «Труд» работает прокат коньков: среда, четверг, пятница - с 12:30 до 20:00 часов, суббота и воскресенье – с 10:00 до 20:00 часов. Понедельник, вторник в пункте проката выходной.

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

«Предложение» по пьесе А.П.Чехова

Арии на граблях (12+)

19.00 ДК им.А.С.Пушкина, п.Татыш

Мастер-класс "Живопись"; на профессиональном холсте.По итогу встречи каждый уйдет с готовой картиной.Возможна оплата Пушкинской картой!

19.00 ДК "Строитель"

Программа «Ёлки-палки, Новый год!».

Вечер со столиками под хиты нашей молодости в сопровождении ВИА «Маэстро плюс»получится очень запоминающимся.

17 декабря, суббота

С 10 до 17.00 Центр культуры и досуга молодежи.

Новогодняя ярмарка: подарки ручной работы, фотозона, мастер-класс.

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Стрелы солнца", 6-10 лет (большой зал)

С 17 до 20.00 Арт-пространство "Индиго"

Новогодняя встреча благотворительного проекта "БлагоВещь".

Это благотворительная распродажа, где вы можете приобрести одежду, аксессуары, галантерею за небольшие деньги от 150 руб. Вещи не новые, но в очень хорошем состоянии, и ищут свою новую хозяйку. Этим мероприятием мы продлим жизнь вещам, найдём "свою", позаботимся о планете и соберем средства, которые пойдут на строительство часовни в посёлке Слюдорудник.

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Дуры мы, дуры". Новогодняя сказка для взрослых (16+)

18 декабря, воскресенье

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Госпожа Метелица", 6-9 лет (большой зал)

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Премьера! "Свет мой, зеркальце..."

По мотивам сказки А.С.Пушкина

Волшебная сказка (6+)

15.00 Выставочный зал Городской библиотеки.

открытие выставки "Fantasia in quattro" (Фантазия в 4-х частях) Любови Корепановой (г. Снежинск):

Alleqro - "Бегущая по волнам".

Andante - "Простор меж небом и Невой".

Scherzo - "На санях по Петербургу".

Maestoso - "Театр в парадном облачении".

17.00 ДК "Маяк"

Очередная встреча в Клубе «Таланты и поклонники» ДК «Маяк».

С программой «Пятнадцать романсовых историй» выступит постоянный участник Клубных концертов Светлана Спесивцева. В концерте примет участие педагог Колледжа искусств Ольга Усова (гитара).

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Человек из Подольска". Комедия (16+)

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