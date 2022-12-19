Городская афиша 20-25 декабря!

Чувствуете новогоднее настроение? Нет?! Тогда вам обязательно нужно сходить на одно из праздничных мероприятий на этой неделе!
Озерск и его окрестности:
Всю неделю:
глк "Егоза"
До 25 декабря работает по привычному графику:
СР, ЧТ с 18:00 до 21:00
ПТ с 12:00 до 21:00
СБ с 10:00 до 17:00
ВС с 10:00 до 17:00
25 декабря - старт серии соревнований среди самых юных райдеров - "БЕЛЫЕ СТРЕЛЫ"
Дисциплина: слалом-боне
Регистрация участников с 10-00 до 11-00 в здании проката.
Начало старта в 11-20.
Приглашаем к участию всех юных райдеров в возрасте от 6 до 16 лет! Горнолыжников и сноубордистов!
Спортивно-оздоровительный комплекс "Маяк-Арена" приглашает кататься на коньках!
Прокат, скидки для пенсионеров, кафетерий, заточка коньков, дети до 7 лет катаются бесплатно в сопровождении взрослого, дети до 10 лет - также в сопровождении взрослых.
Каток на стадионе "Труд", прокат тюбингов рядом со стадионом.
Прокат коньков: среда, четверг, пятница с 12:30 до 20:00 часов, суббота и воскресенье – с 10:00 до 20:00 часов.
Понедельник, вторник в пункте проката – выходной.
Фото: Андрей Баталов.
Выставочный зал Центральной городской библиотеки: выставка "Fantasia in quattro" (Фантазия в 4-х частях) Любови Корепановой (г. Снежинск).
Выставка продлится до 5 февраля. Справки по тел. 2-30-78
График работы: будние дни - с 9 до 19ч., сб - выходной, вс - с 10 до 18 ч.
Городской музей
Музей открыт: понедельник – четверг с 10.00 до 19.00, в пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 16.00 часов.
Все справки и запись на экскурсии по телефону музея: 2-80-90
График работы аттракционов Детского парка:
пн, вт - выходные дни. Ср-вскр - с 11 до 19.00
21 декабря, среда
18.00 Центр культуры и досуга молодежи, Свердлова 42
В этом году Центру культуры и досуга молодежи исполняется 25 лет! По этому случаю они готовят для любимого зрителя праздничный концерт.
22 декабря, четверг
19.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Режиссер - Н.Золин. DramaClub. Читка пьесы "Замыкание" Марии Малухиной (16+)
23 декабря, пятница
18.00 ДК "Строитель"
Ансамбль татарской и башкирской песни «Ляйсан» приглашает на Новогоднюю ЧАЙХАНУ.
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Господа, товарищи, сволочи и дамы..."
Комедия-гротеск (16+)
24 декабря, суббота
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Серая шейка", лирическая история
5-10 лет (большой зал)
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
по мотивам сказки А.С.Пушкина "Свет мой, зеркальце...".
Волшебная сказка (6+) + Новогодняя интермедия!
13.00 кск "Лидер"
24 и 25 декабря пройдет Открытое первенство округа и ПО "Маяк" по боксу.
В соревнованиях примут участие боксёры Челябинской области, победители и финалисты Уральского федерального округа, спартакиад учащихся, победители и призеры области и областных соревнований, участники всероссийских турниров.
14.00 Станция юных техников
Мастер-класс "Елочная игрушка"
Кабинет №23 (проводит педагог Н.И.Парфенова)
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 2-87-99
17.00 ДК им.А.С.Пушкина, п.Татыш
новогодний огонёк "Операция "Морозко"
18.00 ДК "Маяк"
Шоу-программа «Рассказ царицы».
В первом отделении наши зрители станут свидетелями удивительной истории Египетской царицы Клеопатры – её жизни, её юности, о войне, и, конечно о её любви…
Во втором отделении наши гости смогут потанцевать под хиты нашей молодости в сопровождении ВИА «Маэстро плюс».
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Миллионерша из Бразилии, или Тётя, как Вы кстати"
Романтическая комедия (12+)
25 декабря, воскресенье
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Времена года, или Почему снег белый"
для детей 5+, волшебная история по мотивам сказки А.Лукьяновой
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
по мотивам сказки А.С.Пушкина "Свет мой, зеркальце...".
Волшебная сказка (6+) + Новогодняя интермедия!
15.00 Выставочный зал Центральной городской библиотеки
Новогодний концерт клуба авторской песни "Рифей"!
16.00 ДК им.А.С.Пушкина, п.Татыш
Театрализованное представление "Чудеса, да и только у волшебной елки".
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Дуры мы, дуры"
Новогодняя сказка для взрослых (16+)
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