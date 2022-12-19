Городская афиша 20-25 декабря!

Чувствуете новогоднее настроение? Нет?! Тогда вам обязательно нужно сходить на одно из праздничных мероприятий на этой неделе!

Озерск и его окрестности:

Всю неделю:

глк "Егоза"

До 25 декабря работает по привычному графику:

СР, ЧТ с 18:00 до 21:00

ПТ с 12:00 до 21:00

СБ с 10:00 до 17:00

ВС с 10:00 до 17:00

25 декабря - старт серии соревнований среди самых юных райдеров - "БЕЛЫЕ СТРЕЛЫ"

Дисциплина: слалом-боне

Регистрация участников с 10-00 до 11-00 в здании проката.

Начало старта в 11-20.

Приглашаем к участию всех юных райдеров в возрасте от 6 до 16 лет! Горнолыжников и сноубордистов!

Спортивно-оздоровительный комплекс "Маяк-Арена" приглашает кататься на коньках!

Прокат, скидки для пенсионеров, кафетерий, заточка коньков, дети до 7 лет катаются бесплатно в сопровождении взрослого, дети до 10 лет - также в сопровождении взрослых.

Каток на стадионе "Труд", прокат тюбингов рядом со стадионом.

Прокат коньков: среда, четверг, пятница с 12:30 до 20:00 часов, суббота и воскресенье – с 10:00 до 20:00 часов.

Понедельник, вторник в пункте проката – выходной.

Фото: Андрей Баталов.

Выставочный зал Центральной городской библиотеки: выставка "Fantasia in quattro" (Фантазия в 4-х частях) Любови Корепановой (г. Снежинск).

Выставка продлится до 5 февраля. Справки по тел. 2-30-78

График работы: будние дни - с 9 до 19ч., сб - выходной, вс - с 10 до 18 ч.

Городской музей

Музей открыт: понедельник – четверг с 10.00 до 19.00, в пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 16.00 часов.

Все справки и запись на экскурсии по телефону музея: 2-80-90

График работы аттракционов Детского парка:

пн, вт - выходные дни. Ср-вскр - с 11 до 19.00

21 декабря, среда

18.00 Центр культуры и досуга молодежи, Свердлова 42

В этом году Центру культуры и досуга молодежи исполняется 25 лет! По этому случаю они готовят для любимого зрителя праздничный концерт.

22 декабря, четверг

19.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Режиссер - Н.Золин. DramaClub. Читка пьесы "Замыкание" Марии Малухиной (16+)

23 декабря, пятница

18.00 ДК "Строитель"

Ансамбль татарской и башкирской песни «Ляйсан» приглашает на Новогоднюю ЧАЙХАНУ.

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Господа, товарищи, сволочи и дамы..."

Комедия-гротеск (16+)

24 декабря, суббота

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Серая шейка", лирическая история

5-10 лет (большой зал)

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

по мотивам сказки А.С.Пушкина "Свет мой, зеркальце...".

Волшебная сказка (6+) + Новогодняя интермедия!

13.00 кск "Лидер"

24 и 25 декабря пройдет Открытое первенство округа и ПО "Маяк" по боксу.

В соревнованиях примут участие боксёры Челябинской области, победители и финалисты Уральского федерального округа, спартакиад учащихся, победители и призеры области и областных соревнований, участники всероссийских турниров.

14.00 Станция юных техников

Мастер-класс "Елочная игрушка"

Кабинет №23 (проводит педагог Н.И.Парфенова)

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 2-87-99

17.00 ДК им.А.С.Пушкина, п.Татыш

новогодний огонёк "Операция "Морозко"

18.00 ДК "Маяк"

Шоу-программа «Рассказ царицы».

В первом отделении наши зрители станут свидетелями удивительной истории Египетской царицы Клеопатры – её жизни, её юности, о войне, и, конечно о её любви…

Во втором отделении наши гости смогут потанцевать под хиты нашей молодости в сопровождении ВИА «Маэстро плюс».

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Миллионерша из Бразилии, или Тётя, как Вы кстати"

Романтическая комедия (12+)

25 декабря, воскресенье

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Времена года, или Почему снег белый"

для детей 5+, волшебная история по мотивам сказки А.Лукьяновой

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

по мотивам сказки А.С.Пушкина "Свет мой, зеркальце...".

Волшебная сказка (6+) + Новогодняя интермедия!

15.00 Выставочный зал Центральной городской библиотеки

Новогодний концерт клуба авторской песни "Рифей"!

16.00 ДК им.А.С.Пушкина, п.Татыш

Театрализованное представление "Чудеса, да и только у волшебной елки".

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Дуры мы, дуры"

Новогодняя сказка для взрослых (16+)

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