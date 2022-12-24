Спорт для россиян станет выгоднее с 2023 года.

В 2023 году количество спортивных организаций, за услуги которых можно получить налоговый вычет, увеличится на 15% и составит 4402 заведений. Об этом сообщила пресс-служба министерства спорта РФ.

метим, что на данный момент в стране есть 3872 спортивных заведений, занимаясь в которых, жители могут получить налоговый вычет.

Цель данной инициативы — сделать спорт более доступным для жителей России и привить тем самым любовь к здоровым привычкам.

Конечно, в стране много людей, которые любят спорт. Но из них лишь часть занимается каким-либо видом спорта. Куда больше любителей предпочитают смотреть матчи любимых команд или даже заключать пари на их победу, тем более, что сейчас многие бк дарят бонусы. Изучить список и выбрать самый выгодный фрибет Марафонбета можно по ссылке.

Отметим, что налоговый вычет можно будет получить только за занятия в тех организациях, которые попали в соответствующий перечень. Какие же условия нужно соблюсти для этого?

Во-первых, спорт должен являться основной деятельностью подобной организации.

Во-вторых, в организации или в ип должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального.

Последний пункт звучит так: организации не должны находиться в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.