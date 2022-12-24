Роберт Хэмилтон: Я чувствую себя в «Тракторе” как дома.

Канадский хоккеист Роберт Хэмилтон, выступающий за челябинский клуб с двадцать четвертого ноября, дал интервью спортивно-аналитическому порталу “РБ Спорт”.

В нем он поделился впечатлениями от своей новой команды и рассказал, какие города ему понравились.

Интервью прошло после матча с клубом “Сибирь”, который закончился победой “Трактора” со счетом 3:2. Поединок проходил в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Заключить пари на победу любимой команды в матчах КХЛ можно в приложении БК Олимпбет. Скачать Олимпбет можно по ссылке.

По словам Роберта Хэмилтона, предложение стать частью команды “Трактор” показалось ему интересным. Но решающую роль сыграли разговоры с генеральным директором клуба, а также отзывы игроков, которые уже играли в “Тракторе”. Именно это повлияло на решение Хэмилтона заключить контракт с челябинским клубом на два года.

Роберт Хэмилтон рассказал, что в “Тракторе” делают все, чтобы хоккеистам было комфортно в команде: абсолютно все помогают и поддерживают друг друга.

“Мне легко дался переезд из Северной Америки. Я чувствую себя здесь как дома”, — признался хоккеист.

Также хоккеист отметил два города, которые пока что понравились ему больше всего. Ими оказались Новосибирск и Челябинск.