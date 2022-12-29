Афиша 31 декабря — 8 января!

Чем заняться себя и своих близких в праздничные дни? Самые интересные события в нашей афише!
Озерск и его окрестности:
Все праздники:
глк "Егоза"
30.12 (пятница): 12:00 - 21:00
31.12 (суббота): 10:00 - 17:00
НО! Кафе будет открыто весь день и всю ночь!
1.01(праздничный день): 12:00 - 17:00
со 2.01 по 8.01: 10:00 - 17:00
Новогодние цены на услуги уже опубликованы в разделе -
Со списком мероприятий можно познакомиться в приложении -
Среди них:
-мастер-классы от Марии Леликовой
-квест от Компас Урала!
-веселые старты
...и даже рок-концерт!
Да! Обязательно приезжайте к нам 7.01 на концерт группы "Jeff".
Это метры рок-н-ролла! Они выступят для Вас в кафе в 16:30. Вход свободный.
Расписание сеансов в «Маяк-Арене» на праздничные дни:
Режим работы аттракциона "Зимняя горка" в Ледовом городке на проспекте Карла Маркса:
График работы аттракциона "Веселая радуга":
График работы Детского парка:
Прокат лыж и коньков на стадионе "Труд", в здании павильона.
Время работы проката:
31 декабря: с 10:00 до 19:00ч. Выдача лыж и коньков до 18:00ч.!
01 января: с 13:00 до 21:00ч. Выдача лыж и коньков до 20:00ч.!
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 января с 10:00 до 21:00ч. Выдача лыж и коньков до 20:00ч.
Стоимость проката коньков - 200 руб/час. Лыж - 100 руб/час.
В здании павильона работает заточка коньков! Стоимость 200 руб/пара.
Время работы заточки коньков:
01 января - выходной.
со 02 по 08 января с 12:00 до 18:00ч.
31 декабря, суббота
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Премьера! Волшебная сказка "Свет мой зеркальце..."
12.00 Ледовый городок на проспекте Карла Маркса
Театрализованное игровое представление для детей «Время сказок и чудес».
2 января, понедельник
11.00 ДК им.А.С.Пушкина
Игровая программа «Сюрпризы от деда Мороза»
3 января, вторник
10.00 ДК "Маяк"
Новогоднее представление для самых маленьких "Новый год у Барбоскиных".
14.00 ДК "Энергетик", п.Новогорный
Театрализованное новогоднее представление "Щелкунчик".
16.00 Игровая программа в Ледовом городке
ДК «Энергетик»
18.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Серебряное копытце"
5-9 лет (большой зал)
18.00 ДК "Маяк"
Станислав Бондаренко, Иван Стебунов и Анна Михайловская в комедии «Охота на мужчин»!
4 января, среда
10.00 ДК "Маяк"
Новогоднее представление для самых маленьких "Новый год у Барбоскиных".
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Серебряное копытце"
5-9 лет (большой зал)
18.00 ДК "Маяк"
Новогодняя сказка для взрослых "Когда шансон двенадцать бьёт".
19.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Здравствуй, папа, Новый год!"
Новогодняя комедия в 2-х действиях (12+)
5 января, четверг
10.00 ДК "Маяк"
Новогоднее представление для самых маленьких "Новый год у Барбоскиных".
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Золушка"
Волшебная сказка (6+)
+ Новогодняя интермедия!
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Времена года, или Почему снег белый"
для детей (5+)
15.00 ДК "Маяк"
Музыкальный спектакль "Сказка о царе Салтане".
16.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Потерялся Новый год"
Новогодний детектив (6+)
+ Новогодняя интермедия!
18.00 Театр кукол "Золотой петушок"
Хореографическая фантазия от театра танца "ОКНА".
19.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Проект "Около театра": квиз-сюрприз "Новый год по-домашнему"
6 января, пятница
10.00 ДК "Маяк"
Новогоднее представление для самых маленьких "Новый год у Барбоскиных".
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Свет мой, зеркальце..."
Волшебная сказка (6+) + Новогодняя интермедия!
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
Спектакль "Вертеп".
рождественская сказка для семейного просмотра (5+)
12.00 Молодежный центр «Мир»
«Магия Рождества» – новогодняя программа.
13.00 Театр кукол "Золотой петушок"
Хореографическая фантазия от театра танца "ОКНА".
16.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Потерялся Новый год"
Новогодний детектив (6+) + Новогодняя интермедия!
18.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Рождество в русском стиле" + Вертеп (5+)
Праздничное гуляние для всей семьи.
19.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Проект "Около театра": квиз-сюрприз "Новый год по-домашнему"
7 января, суббота
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Чудеса под Новый год", Д.Ерохин, (3+)
Деревенская клоунада.
12.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Рождество в "Нашем доме"
Праздничный концерт (6+)
12.00 Ледовый городок
Театрализованная игровая программа для детей
«Волшебство на Рождество»
16.00 ДК "Строитель"
Праздничный концерт "Рождественские встречи".
17.00 ДК "Энергетик", п.Новогорный
Праздничный вечер "Колядки в Рождество".
18.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Время добрых дел", музыкальная сказка
8 января, воскресенье
12.00 Городской музей
Персональная фотовыставка В. Ушакова «Я дарю вам красоту»
(зал № 2)
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
ГАСТРОЛИ! Творческий вечер з.а.РФ Натальи Пярн
Концертная программа "А годы вереницею летят..."
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