Афиша 31 декабря — 8 января!

Чем заняться себя и своих близких в праздничные дни? Самые интересные события в нашей афише!

Озерск и его окрестности:

Все праздники:

глк "Егоза"

30.12 (пятница): 12:00 - 21:00

31.12 (суббота): 10:00 - 17:00

НО! Кафе будет открыто весь день и всю ночь!

1.01(праздничный день): 12:00 - 17:00

со 2.01 по 8.01: 10:00 - 17:00

Новогодние цены на услуги уже опубликованы в разделе -

Со списком мероприятий можно познакомиться в приложении -

Среди них:

-мастер-классы от Марии Леликовой

-квест от Компас Урала!

-веселые старты

...и даже рок-концерт!

Да! Обязательно приезжайте к нам 7.01 на концерт группы "Jeff".

Это метры рок-н-ролла! Они выступят для Вас в кафе в 16:30. Вход свободный.

Расписание сеансов в «Маяк-Арене» на праздничные дни:

Режим работы аттракциона "Зимняя горка" в Ледовом городке на проспекте Карла Маркса:

График работы аттракциона "Веселая радуга":

График работы Детского парка:

Прокат лыж и коньков на стадионе "Труд", в здании павильона.

Время работы проката:

31 декабря: с 10:00 до 19:00ч. Выдача лыж и коньков до 18:00ч.!

01 января: с 13:00 до 21:00ч. Выдача лыж и коньков до 20:00ч.!

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 января с 10:00 до 21:00ч. Выдача лыж и коньков до 20:00ч.

Стоимость проката коньков - 200 руб/час. Лыж - 100 руб/час.

В здании павильона работает заточка коньков! Стоимость 200 руб/пара.

Время работы заточки коньков:

01 января - выходной.

со 02 по 08 января с 12:00 до 18:00ч.

31 декабря, суббота

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Премьера! Волшебная сказка "Свет мой зеркальце..."

12.00 Ледовый городок на проспекте Карла Маркса

Театрализованное игровое представление для детей «Время сказок и чудес».

2 января, понедельник

11.00 ДК им.А.С.Пушкина

Игровая программа «Сюрпризы от деда Мороза»

3 января, вторник

10.00 ДК "Маяк"

Новогоднее представление для самых маленьких "Новый год у Барбоскиных".

14.00 ДК "Энергетик", п.Новогорный

Театрализованное новогоднее представление "Щелкунчик".

16.00 Игровая программа в Ледовом городке

ДК «Энергетик»

18.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Серебряное копытце"

5-9 лет (большой зал)

18.00 ДК "Маяк"

Станислав Бондаренко, Иван Стебунов и Анна Михайловская в комедии «Охота на мужчин»!

4 января, среда

10.00 ДК "Маяк"

Новогоднее представление для самых маленьких "Новый год у Барбоскиных".

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Серебряное копытце"

5-9 лет (большой зал)

18.00 ДК "Маяк"

Новогодняя сказка для взрослых "Когда шансон двенадцать бьёт".

19.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Здравствуй, папа, Новый год!"

Новогодняя комедия в 2-х действиях (12+)

5 января, четверг

10.00 ДК "Маяк"

Новогоднее представление для самых маленьких "Новый год у Барбоскиных".

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Золушка"

Волшебная сказка (6+)

+ Новогодняя интермедия!

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Времена года, или Почему снег белый"

для детей (5+)

15.00 ДК "Маяк"

Музыкальный спектакль "Сказка о царе Салтане".

16.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Потерялся Новый год"

Новогодний детектив (6+)

+ Новогодняя интермедия!

18.00 Театр кукол "Золотой петушок"

Хореографическая фантазия от театра танца "ОКНА".

19.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Проект "Около театра": квиз-сюрприз "Новый год по-домашнему"

6 января, пятница

10.00 ДК "Маяк"

Новогоднее представление для самых маленьких "Новый год у Барбоскиных".

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Свет мой, зеркальце..."

Волшебная сказка (6+) + Новогодняя интермедия!

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

Спектакль "Вертеп".

рождественская сказка для семейного просмотра (5+)

12.00 Молодежный центр «Мир»

«Магия Рождества» – новогодняя программа.

13.00 Театр кукол "Золотой петушок"

Хореографическая фантазия от театра танца "ОКНА".

16.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Потерялся Новый год"

Новогодний детектив (6+) + Новогодняя интермедия!

18.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Рождество в русском стиле" + Вертеп (5+)

Праздничное гуляние для всей семьи.

19.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Проект "Около театра": квиз-сюрприз "Новый год по-домашнему"

7 января, суббота

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Чудеса под Новый год", Д.Ерохин, (3+)

Деревенская клоунада.

12.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Рождество в "Нашем доме"

Праздничный концерт (6+)

12.00 Ледовый городок

Театрализованная игровая программа для детей

«Волшебство на Рождество»

16.00 ДК "Строитель"

Праздничный концерт "Рождественские встречи".

17.00 ДК "Энергетик", п.Новогорный

Праздничный вечер "Колядки в Рождество".

18.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Время добрых дел", музыкальная сказка

8 января, воскресенье

12.00 Городской музей

Персональная фотовыставка В. Ушакова «Я дарю вам красоту»

(зал № 2)

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

ГАСТРОЛИ! Творческий вечер з.а.РФ Натальи Пярн

Концертная программа "А годы вереницею летят..."

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