Календарь садовода 2023: чем заняться южноуральским огородникам в январе.

Наступил новый год, и у садоводов не за горами новый сезон выращивания рассады. Некоторые огородники приступают к подготовке семян уже в январе. Какой еще работой можно заняться в разгар зимы?

Январь в календаре южноуральского садовода — месяц подготовки, ведь уже в феврале и марте предстоить посеять большую часть овощных и цветочных культур, которые выращиваются рассадным способом. Для этого следует заранее выбрать грунт, чем и можно заняться в начале года.

Перед посевом почву рекомендуют подготовить — для уничтожения вредоносных микроорганизмов. Одним из способов является промораживание, в этом случае землю необходимо держать при отрицательной температуре в течение приблизительно недели. Оптимальными значениями называют около -15°C и ниже. Далее советуют занести грунт в теплое помещение и снова выставить на мороз.

Садоводы используют также способ протравливания — дезинфекцию проводят с помощью полива розовым раствором марганцовки. Часть огородников выбирают специальные фунгициды, среди которых есть как химические, так и биологические. Важно учитывать информацию, указанную в инструкциях к препаратам, и обращаться с ними осторожно.

После обеззараживания почвы ее советуют обработать средствами, которые улучшают микрофлору.

В январе также можно провести проверку садовых инструментов и при необходимости заменить их, подготовить емкости и контейнеры. При этом именно в этом месяце многие огородники пополняют садовую аптечку и закупают семена — пока нет большого ажиотажа.

Некоторым семенам требуется стратификация — воздействие холодом. Каждое растение имеет свои способы и сроки, информация о которых обычно указана на пакетиках. Один из вариантов — помещение семян (в частности, уже посеянных в горшки или во влажной ткани) в холодильник. Процедура стратификации, к примеру, необходима для лаванды, аквилегии, дельфиниума, а также земляники.

В конце января – начале февраля нередко занимаются посевом некоторых декоративных растений и овощных культур для отапливаемых теплиц, тех, которые имеют длительный вегетационный период и отличаются долгой всхожестью семян. Однако стоит помнить, что зимнее выращивание — трудоемкий процесс, ведь культурам необходимо досвечивание. Более того, впоследствии, если рассада вытянется или перерастет, то может принести немало хлопот огороднику.

Для того чтобы рассчитать дату посева, необходимо знать количество дней прорастания семян, рекомендуемый для пересадки возраст и приблизительный период окончания заморозков.

В январе также есть заботы в самом саду — периодически рекомендуют подбрасывать снег к основаниям деревьев и кустарников, на грядки с зимующими культурами. Если же на ветках скопилось много снега, то следует его стряхнуть, — важно делать это осторожно, ведь в морозную погоду они становятся очень хрупкими. Не стоит забывать и о теплицах — счищать снег важно и с них, ведь нередки случаи, когда из-за тяжелого слоя поликарбонат проваливается и ломается.

https://www.cheltv.ru/kalendar-sadovoda-2023/