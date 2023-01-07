Городская афиша 9-15 января!

Что посмотреть и куда сходить на этой неделе?

Ответы как всегда в нашей афише!

Озерск и его окрестности

Всю неделю:

глк "Егоза"

ЧТ - с 18:00 до 21:00

ПТ - с 12:00 до 21:00

СБ, ВС - с 10:00 до 17:00

Открыты все трассы!

Готовится к запуску сноупарк!

Выставочный зал Городской библиотеки.

Выставка "Fantasia in quattro" (Фантазия в 4-х частях) Любови Корепановой (г. Снежинск):

Alleqro - "Бегущая по волнам".

Andante - "Простор меж небом и Невой".

Scherzo - "На санях по Петербургу".

Maestoso - "Театр в парадном облачении".

Персональная выставка Валерия Ушакова.

Вход свободный.

Время работы выставки:

- понедельник - четверг с 10.00 до 19.00

- пятница с 10.00 до 18.00

- суббота с 10.00 до 16.00

- выходной - воскресенье.

График работы Детского парка в январе:

Режим работы аттракциона "Зимняя горка" в Ледовом городке в январе:

аттракцион фукнционирует до конца января с 11 до 20.00

Фото: Валерия Луценко

13-ое января, пятница

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

По пьесе А.П. Чехова - "Предложение", 12+

14-ое января, суббота

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Как Маша поссорилась с подушкой", 3+

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Баба Шанель" Н.Коляда

Комедия, 12+

15-ое января, воскресенье

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Заяц, лиса и петух", 5+

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Золушка". Волшебная сказка, 6+

+ Новогодняя интермедия!

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Игра в джин". Трагикомедия, 12+

Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru