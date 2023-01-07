Городская афиша 9-15 января!

Что посмотреть и куда сходить на этой неделе?
Ответы как всегда в нашей афише!
Озерск и его окрестности
Всю неделю:
глк "Егоза"
ЧТ - с 18:00 до 21:00
ПТ - с 12:00 до 21:00
СБ, ВС - с 10:00 до 17:00
Открыты все трассы!
Готовится к запуску сноупарк!
Выставочный зал Городской библиотеки.
Выставка "Fantasia in quattro" (Фантазия в 4-х частях) Любови Корепановой (г. Снежинск):
Alleqro - "Бегущая по волнам".
Andante - "Простор меж небом и Невой".
Scherzo - "На санях по Петербургу".
Maestoso - "Театр в парадном облачении".
Персональная выставка Валерия Ушакова.
Вход свободный.
Время работы выставки:
- понедельник - четверг с 10.00 до 19.00
- пятница с 10.00 до 18.00
- суббота с 10.00 до 16.00
- выходной - воскресенье.
График работы Детского парка в январе:
Режим работы аттракциона "Зимняя горка" в Ледовом городке в январе:
аттракцион фукнционирует до конца января с 11 до 20.00
Фото: Валерия Луценко
13-ое января, пятница
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
По пьесе А.П. Чехова - "Предложение", 12+
14-ое января, суббота
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Как Маша поссорилась с подушкой", 3+
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Баба Шанель" Н.Коляда
Комедия, 12+
15-ое января, воскресенье
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Заяц, лиса и петух", 5+
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Золушка". Волшебная сказка, 6+
+ Новогодняя интермедия!
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Игра в джин". Трагикомедия, 12+
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