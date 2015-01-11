Афиша 17-22 января!

Куда сходить и что посмотреть на этой неделе в Озерске и его окрестностях - вся информация в нашей еженедельной афише!
Озерск и его окрестности:
Всю неделю:
глк "Егоза"
18 и 19 января (среда и четверг) - вечернее катание с 18:00 до 21:00.
Будут работать трасса "Спортивная" и Малый комплекс
20 января (пятница) - с 12:00 до 21:00.
До 17:00 - работают ВСЕ ТРАССЫ + Малый комплекс.
с 17:00 Будут работать трасса "Спортивная" и Малый комплекс.
21 и 22 января (суббота и воскресенье) - с 10:00 до 17:00.
Работают ВСЕ ТРАССЫ + Малый комплекс.
Спортивно-оздоровительный комплекс "Маяк-Арена" приглашает кататься на коньках!
Прокат, скидки для пенсионеров, кафетерий, заточка коньков, дети до 7 лет катаются БЕСПЛАТНО в сопровождении взрослого.
Дети до 10 лет - 50 рублей и также - в сопровождении взрослых.
График работы аттракциона "Паровозик "Веселая радуга" в Ледовом городке.
Каток на стадионе "Труд", прокат тюбингов рядом со стадионом.
Прокат коньков и лыж: среда, четверг, пятница с 12:30 до 20:00 часов, суббота и воскресенье – с 10:00 до 20:00 часов.
Понедельник, вторник в пункте проката – выходной.
График работы Детского парка до конца января:
Выставочный зал Центральной городской библиотеки: выставка "Fantasia in quattro" (Фантазия в 4-х частях) Любови Корепановой (г. Снежинск).
Выставка продлится до 5 февраля. Справки по тел. 2-30-78
График работы: будние дни - с 9 до 19ч., сб - выходной, вс - с 10 до 18 ч.
21 января, суббота
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
Сказка-потешка в малом зале - "Курочка ряба", 3+
22 января, воскресенье
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Колобок", лесные догонялки, 3-5 лет (большой зал)
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