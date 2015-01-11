Афиша 17-22 января!

Куда сходить и что посмотреть на этой неделе в Озерске и его окрестностях - вся информация в нашей еженедельной афише!

Озерск и его окрестности:

Всю неделю:

глк "Егоза"

18 и 19 января (среда и четверг) - вечернее катание с 18:00 до 21:00.

Будут работать трасса "Спортивная" и Малый комплекс

20 января (пятница) - с 12:00 до 21:00.

До 17:00 - работают ВСЕ ТРАССЫ + Малый комплекс.

с 17:00 Будут работать трасса "Спортивная" и Малый комплекс.

21 и 22 января (суббота и воскресенье) - с 10:00 до 17:00.

Работают ВСЕ ТРАССЫ + Малый комплекс.

Спортивно-оздоровительный комплекс "Маяк-Арена" приглашает кататься на коньках!

Прокат, скидки для пенсионеров, кафетерий, заточка коньков, дети до 7 лет катаются БЕСПЛАТНО в сопровождении взрослого.

Дети до 10 лет - 50 рублей и также - в сопровождении взрослых.

График работы аттракциона "Паровозик "Веселая радуга" в Ледовом городке.

Каток на стадионе "Труд", прокат тюбингов рядом со стадионом.

Прокат коньков и лыж: среда, четверг, пятница с 12:30 до 20:00 часов, суббота и воскресенье – с 10:00 до 20:00 часов.

Понедельник, вторник в пункте проката – выходной.

График работы Детского парка до конца января:

Выставочный зал Центральной городской библиотеки: выставка "Fantasia in quattro" (Фантазия в 4-х частях) Любови Корепановой (г. Снежинск).

Выставка продлится до 5 февраля. Справки по тел. 2-30-78

График работы: будние дни - с 9 до 19ч., сб - выходной, вс - с 10 до 18 ч.

21 января, суббота

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

Сказка-потешка в малом зале - "Курочка ряба", 3+

22 января, воскресенье

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Колобок", лесные догонялки, 3-5 лет (большой зал)

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