Городская афиша 25-29 января.

Озерск и его окрестности:

Всю неделю:

глк "Егоза"

-25 января (среда) - вечернее катание с 18:00 до 21:00.

Будут работать трасса "Спортивная" до 9ой опоры (будет идти оснежение вершины) и Малый комплекс

-26 января (четверг) - вечернее катание с 18:00 до 21:00.

Будут работать трасса "Спортивная" и Малый комплекс

-27 января (пятница) - с 12:00 до 21:00.

До 17:00 - работают ВСЕ ТРАССЫ + Малый комплекс.

с 17:00 Будут работать трасса "Спортивная" и Малый комплекс.

-28 и 29 января (суббота и воскресенье) - с 10:00 до 17:00.

Работают ВСЕ ТРАССЫ + Малый комплекс.

Для Вас:

- Прокат снаряжения (в том числе новый пункт с оборудование класса А)

- Инструкторы

- Мангальные зоны

- Камеры хранения

- СКИСЕРВИС от Лыжного доктора

Спортивно-оздоровительный комплекс "Маяк-Арена" приглашает кататься на коньках!

Прокат, скидки для пенсионеров, кафетерий, заточка коньков, дети до 7 лет катаются БЕСПЛАТНО в сопровождении взрослого.

Дети до 10 лет - 50 рублей и также - в сопровождении взрослых.

Городской музей

Открылась очередная совместная с Детской художественной школой выставка «Культура в скульптуре». На выставке представлены скульптурные работы учащихся художественной школы, учеников талантливого педагога и наставника Юрия Григорьевича Подзорова.

понедельник – четверг с 10.00 до 19.00, в пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 16.00 часов.

Все справки и запись на экскурсии по телефону музея: 2-80-90

Каток на стадионе "Труд", прокат тюбингов рядом со стадионом.

Прокат коньков и лыж: среда, четверг, пятница с 12:30 до 20:00 часов, суббота и воскресенье – с 10:00 до 20:00 часов.

Понедельник, вторник в пункте проката – выходной.

График работы Детского парка до конца января:

со среды по воскресенье - с 11 до 19.00, понедельник и вторник - выходные дни.

График работы аттракциона "Паровозик "Веселая радуга" в Ледовом городке:

с 27 по 29-ое января - с 11 до 17.00

25 января, среда

19.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Рок на волынках в Озёрске!

27 января, пятница

19.00 Клуб "Гамбит"

Чемпионат по чтению вслух на русском языке "Открой рот" в Озерске.

Чемпионат проходит в России с 2011 года. В Озерске координируется МКУК "ЦБС" и пройдет в 6-й раз.

28 января, суббота

28-30 января Театр драмы и комедии "Наш дом"

В рамках «ЭХО БДФ — Территория культуры Росатома» в Озерске в пространствах Театра драмы и комедии «Наш дом» будет проведена БДФ Лаборатория для молодых режиссеров.

Три режиссера, отобранные экспертами БДФ, создадут эскизы постановок в категориях бэби-театр, театр для подростков и современное прочтение русских сказок. Лучшая работа будет поставлена в Театре драмы и комедии «Наш дом» и войдет в репертуар театра.

Расписание Лаборатории: https://teatr-ozersk.ru/

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Серая шейка", 5+

29 января, воскресенье

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Невероятные приключения барона Мюнхаузена", 6+

Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru