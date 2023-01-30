Афиша 1-5 февраля!

Городская афиша с 1-го по 5-ое февраля!
Озерск и его окрестности:
Всю неделю:
глк "Егоза"
1 февраля (среда) - вечернее катание с 18:00 до 21:00.
Будут работать трасса "Спортивная" и Малый комплекс
2 февраля (четверг) - вечернее катание с 18:00 до 21:00.
Будут работать трасса "Спортивная" и Малый комплекс
3 февраля (пятница) - с 12:00 до 21:00.
До 17:00 - работают ВСЕ ТРАССЫ + Малый комплекс.
с 17:00 Будут работать трасса "Спортивная" и Малый комплекс.
4 и 5 февраля (суббота и воскресенье) - с 10:00 до 18:00.
Работают ВСЕ ТРАССЫ + Малый комплекс.
МЕРОПРИЯТИЯ:
5 февраля пройдет Кубок Озёрска по горным лыжам и сноуборду!
Все подробнсти: https://vk.com/glk_egoza
Спортивно-оздоровительный комплекс "Маяк-Арена" приглашает кататься на коньках!
Прокат, скидки для пенсионеров, кафетерий, заточка коньков, дети до 7 лет катаются БЕСПЛАТНО в сопровождении взрослого.
Дети до 10 лет - 50 рублей и также - в сопровождении взрослых.
Городской музей
Открылась очередная совместная с Детской художественной школой выставка «Культура в скульптуре». На выставке представлены скульптурные работы учащихся художественной школы, учеников талантливого педагога и наставника Юрия Григорьевича Подзорова.
понедельник – четверг с 10.00 до 19.00, в пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 16.00 часов.
Все справки и запись на экскурсии по телефону музея: 2-80-90
Каток на стадионе "Труд", прокат тюбингов рядом со стадионом.
Прокат коньков и лыж: среда, четверг, пятница с 12:30 до 20:00 часов, суббота и воскресенье – с 10:00 до 20:00 часов.
Понедельник, вторник в пункте проката – выходной.
График работы Детского парка в феврале:
Пн, вт, ср, чт - выходные дни
Пятница - с 15 до 19.00
Суббота и воскресенье - с 11 до 19.00
1 февраля, среда
19.00 Озерский колледж искусств приглашает на "Музыкальные среды"
3 февраля, пятница
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Давай поедем в Уналашку"
4 февраля, суббота
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Сказка о глупом мышонке", 3+
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Курчатов". Драматическая фантазия в 2-х действиях (16+)
5 февраля, воскресенье
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
Премьера! Спектакль "Петр I - жизнь и деяния", 6+
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Золушка". Волшебная сказка (6+)
17.00 ДК "Маяк"
Клуб "Таланты и поклонники" приглашает на творческую встречу клуба с озерским поэтом Александром Кукушкиным.
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Убийца". Жестокая комедия (18+)
Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru