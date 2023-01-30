Афиша 1-5 февраля!

Городская афиша с 1-го по 5-ое февраля!

Озерск и его окрестности:

Всю неделю:

глк "Егоза"

1 февраля (среда) - вечернее катание с 18:00 до 21:00.

Будут работать трасса "Спортивная" и Малый комплекс

2 февраля (четверг) - вечернее катание с 18:00 до 21:00.

Будут работать трасса "Спортивная" и Малый комплекс

3 февраля (пятница) - с 12:00 до 21:00.

До 17:00 - работают ВСЕ ТРАССЫ + Малый комплекс.

с 17:00 Будут работать трасса "Спортивная" и Малый комплекс.

4 и 5 февраля (суббота и воскресенье) - с 10:00 до 18:00.

Работают ВСЕ ТРАССЫ + Малый комплекс.

МЕРОПРИЯТИЯ:

5 февраля пройдет Кубок Озёрска по горным лыжам и сноуборду!

Все подробнсти: https://vk.com/glk_egoza

Спортивно-оздоровительный комплекс "Маяк-Арена" приглашает кататься на коньках!

Прокат, скидки для пенсионеров, кафетерий, заточка коньков, дети до 7 лет катаются БЕСПЛАТНО в сопровождении взрослого.

Дети до 10 лет - 50 рублей и также - в сопровождении взрослых.

Городской музей

Открылась очередная совместная с Детской художественной школой выставка «Культура в скульптуре». На выставке представлены скульптурные работы учащихся художественной школы, учеников талантливого педагога и наставника Юрия Григорьевича Подзорова.

понедельник – четверг с 10.00 до 19.00, в пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 16.00 часов.

Все справки и запись на экскурсии по телефону музея: 2-80-90

Каток на стадионе "Труд", прокат тюбингов рядом со стадионом.

Прокат коньков и лыж: среда, четверг, пятница с 12:30 до 20:00 часов, суббота и воскресенье – с 10:00 до 20:00 часов.

Понедельник, вторник в пункте проката – выходной.

График работы Детского парка в феврале:

Пн, вт, ср, чт - выходные дни

Пятница - с 15 до 19.00

Суббота и воскресенье - с 11 до 19.00

1 февраля, среда

19.00 Озерский колледж искусств приглашает на "Музыкальные среды"

3 февраля, пятница

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Давай поедем в Уналашку"

4 февраля, суббота

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Сказка о глупом мышонке", 3+

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Курчатов". Драматическая фантазия в 2-х действиях (16+)

5 февраля, воскресенье

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

Премьера! Спектакль "Петр I - жизнь и деяния", 6+

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Золушка". Волшебная сказка (6+)

17.00 ДК "Маяк"

Клуб "Таланты и поклонники" приглашает на творческую встречу клуба с озерским поэтом Александром Кукушкиным.

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Убийца". Жестокая комедия (18+)

Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru