«Челябинск-1” — один из победителей турнира по баскетболу.

В Омске прошел традиционный турнир по баскетболу памяти заслуженного тренера России Виктора Промина. Матчи проходили с с пятого по девятое января на базе городской спортивной школы имени Промина и Омского государственного аграрного университета.

Подобные соревнования являются отличной тренировкой и могут способствовать стремлению юных баскетболистов прорваться в самые серьезные турниры и чемпионаты по баскетболу. Например, в Единую лигу ВТБ. Узнать подробнее о матчах и заключить пари на победу любимой команды можно на сайте бк 1хСтавка, а если возникнут проблемы, всегда можно будет обратиться в техподдержку 1хСтавки.

Турнир носит имя заслуженного тренера России Виктора Промина, который за всю карьеру тренировал многих мастеров спорта по баскетболу. Среди его подопечных значится Иван Дворный, олимпийский чемпиона 1972 года.

В турнире приняли участие 350 баскетболистов в составе двадцати восьми команд из Нижневартовска, Барнаула, Нового Уренгоя, Кемерово, Омска, Новосибирска, Томска, Тюмени, Тобольска, Челябинска и Улан-Удэ.

Команда “Челябинск-1” завоевала золотую медаль в возрастной категории 2005-2006 г.р. А участник команды, Егор Кутепов, был признан одним из лучших игроков турнира.

Также первые места достались командам “Омск”, “Барнаул АлтайБаскет” и “Новосибирск ЦИВС”.