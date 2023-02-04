Студенты колледжа — первые в новом молодежном движении.

3 февраля на базе Озерского технического колледжа состоялось открытие первого в нашем городе первичного отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

«Движение первых» - это уникальная возможность для детей и молодежи всей страны громко заявить о себе, реализовать свои идеи и достигнуть поставленных целей.

На праздничном открытии первичного отделения присутствовал председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер:

- Дорогие друзья, уважаемые студенты и педагоги колледжа! Я рад участвовать в значимом событии: сегодня вы первыми в округе открываете первичное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Сегодня вы узнали, сколько новых и замечательных направлений у этого движения. Множество возможностей открыто перед вами! Будьте активными! Будьте пытливыми! Будьте в движении - и у вас все получится!

С напутственным словом выступил директор ОзТК Сергей Шварев:

- Уважаемые учащиеся, благодарю вас за осознанный выбор и поздравляю с созданием первичного отделения в нашем колледже. Сейчас начинается новая история, создателями которой мы с вами являемся. Это движение создано для вас! Успехов!

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/53703/