Городская афиша 15-19 февраля!
Озерск и его окрестности:
Всю неделю:
глк "Егоза":
-15 и 16 февраля (среда и четверг) - вечернее катание с 18:00 до 21:00.
Будут работать трасса "Спортивная" и Малый комплекс
-17 февраля (пятница) - с 12:00 до 21:00.
До 17:00 - работают ВСЕ ТРАССЫ + Малый комплекс.
с 17:00 Будут работать трасса "Спортивная" и Малый комплекс.
-18 и 19 февраля (суббота и воскресенье) - с 10:00 до 18:00.
Работают ВСЕ ТРАССЫ + Малый комплекс.
19.02 в 11:00 пройдет Бесплатный мастер-класс по горным лыжам от Марии Леликовой.
Выставка гравюр "Вдохновленные штрихом" в Центральной городской библиотеке.
Выставка продлится до 19 марта,
Справки по тел. 2-30-78
График работы: будние дни - с 9 до 19ч., сб - выходной, вс - с 10 до 18 ч.
Городской музей приглашает: выставка «Культура в скульптуре». На выставке представлены скульптурные работы учащихся художественной школы, учеников талантливого педагога и наставника Юрия Григорьевича Подзорова.
Понедельник – четверг с 10.00 до 19.00, в пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 16.00 часов.
Все справки и запись на экскурсии по телефону музея: 2-80-90
Спортивно-оздоровительный комплекс "Маяк-Арена" приглашает кататься на коньках!
Прокат, скидки для пенсионеров, кафетерий, заточка коньков, дети до 7 лет катаются БЕСПЛАТНО в сопровождении взрослого.
Дети до 10 лет - 50 рублей и также - в сопровождении взрослых.
График работы Детского парка до конца февраля:
Пн, вт, ср, чт - выходные дни
Пт - с 15 до 19.00
Сб и вскр с 11 до 19.00
Все выходные:
Ледовая Академия «Высота» приглашает вас на сеансы БЕСПЛАТНОГО массового катания и ознакомительные экскурсии!
Расписание массовых катаний на этой неделе: 18 и 19 февраля сеансы пройдут в 10:30, 12:00, 13:30 и 15:00.
Катание детей до 14 лет разрешается только в сопровождении взрослых. Работает бесплатный прокат коньков.
Расписание экскурсий: 18 и 19 февраля арену можно будет посетить в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00.
Необходима предварительная запись по телефону: 8 919 128 30 32 (ежедневно с 9 до 18.00).
17 февраля, пятница
18.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Вовка из Сороковки", 8+
18.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Гастроли! "Главная роль"
18 февраля, суббота
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Маша и медведь", 5+
С 11 до 15.00 Арт-пространство "Индиго"(Ул. Октябрьская, 3, КБО (вход с торца), 3 этаж, студия №303)
Распродажа "БЛАГОВЕЩЬ".
Готовы помочь вам за небольшую плату обновить гардероб, подобрать наряд и аксессуары к предстоящей весне.
Мастер-класс по изготовлению милых вещиц из текстиля.
п.Татыш
14.00 ДК им.А.С.Пушкина
Городской конкурс военно-патриотической песни "Душа солдата"
17.00 Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества "Мужество, доблесть и честь".
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
«КОСМОС», А.Житковский
Вселенская комедия, 16+
19 февраля, воскресенье
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Теремок", 7+
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Сокровища капитана Флинта"
Мюзикл (6+)
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Человек из Подольска"
Комедия (16+)
г.Касли:
Первый лыжный марафон "Каслинский умелец".
Все участники марафона получат медаль финишера на память.
Стартовый взнос не предусмотрен.
Трасса расположена в лесном массиве https://www.google.ru/maps/place/55.895124,+6
Кыштымский городской округ
Ралли "Малахит 2023"
На территории Кыштымского городского округа экипажи включатся в борьбу 18 февраля вблизи Белого озера и Куватала. Это один из вариантов культового лесного спецучастка, преодолевая который участники перемещаются из Азии в Европу.
Вся информация о мероприятии: https://vk.com/chelraf
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