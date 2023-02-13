Афиша 15-19 февраля!

В минувшую субботу, 11-го февраля, в Озерске прошла "Лыжня России 2023", в которой приняли участие более 250 человек, около 150 из них - дети.

Самому юному участнику, Юрию Хорошуну, исполнилось всего 3 года. Самой опытной лыжницей стала известный в Озерске врач Надежда Николаевна Бадукина, которая 16 марта отметит своё 90-летие. Подробнее