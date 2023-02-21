Городская афиша на все праздничные дни!

Праздничная афиша: с 23-го по 26-ое февраля!

Озерск и его окрестности:

Все праздничные дни!

глк "Егоза"

23 февраля (четверг) - с 10:00 до 21:00

До 18:00 - работают ВСЕ ТРАССЫ + Малый комплекс.

с 18:00 Будут работать трасса "Спортивная" и Малый комплекс.

в 12:00 - бесплатный, групповой мастер-класс от Марии Леликовой по катанию на горных лыжах.

в 14:00 - спортивно-развлекательные конкурсы от GAGARIN Sport & Fitness Озерск! Показываем богатырскую силу и ловкость, выигрываем призы от Егозы, GAGARIN Sport и других спонсоров.

в 17:00 - концерт группы Ананасов и Ко в кафе. Программа "Зимняя акустика". Вход свободный.

24 февраля (пятница) - с 10:00 до 21:00

До 18:00 - работают ВСЕ ТРАССЫ + Малый комплекс.

с 18:00 Будут работать трасса "Спортивная" и Малый комплекс.

В 10:00 Соревнования для юных райдеров "Белые стрелы. 2ой этап". Спонсоры Reforma Boardshop и Streetlab-Все для сноубординга, Прокат, Сервис

25 и 26 февраля (суббота и воскресенье) - с 10:00 до 18:00

Работают ВСЕ ТРАССЫ + Малый комплекс.

В воскресенье провожаем масленицу: блинное меню в кафе, ярмарка изделий ручной работы от воспитанников "Центра помощи детям города Касли".

Вниманию гостей Ледовой Академии «Высота»!

В расписание ближайших дней добавлены дополнительный бесплатный сеанс массового катания в 16.30 и экскурсия в 15.00!

Итак, сеансы массового катания пройдут:

23, 24, 25, 26 февраля - 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30!

Экскурсии проводятся 25 и 26 февраля -

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00!

Запись по телефону: 8 919 128 30 32 (ежедневно с 9 до 18.00)

23, 24, 25, 26 февраля ДК "Маяк"

50 лет празднику популярной песни!

Спортивно-оздоровительный комплекс "Маяк-Арена" приглашает кататься на коньках!

Прокат, скидки для пенсионеров, кафетерий, заточка коньков, дети до 7 лет катаются БЕСПЛАТНО в сопровождении взрослого.

Дети до 10 лет - 50 рублей и также - в сопровождении взрослых.

График работы Детского парка:

Чт - выходной, пт - с 15 до 19.00, сб и вскр - с 11 до 19.00

23 февраля, четверг

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Курочка Ряба", 3+

24 февраля, пятница

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Сказка в подарок", 3+

25 февраля, суббота

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Румпельштильцхен", 6+

12.00 Центр культуры и досуга молодёжи, Свердлова 42

Отмечаем Масленицу! Традиционные русско-народные игры, песни, ярмарка hand made.

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Шикарная свадьба" Р. Хоудон

Комедия 16+

26 февраля, воскресенье

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Как Федор дочь Кощея полюбил" И.Васьковская

Страшилка-смешилка 6+

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Сестрица Аленушка и братец Иванушка", 5+

12.00 Городской парк

Масленичные гуляния

15.00 Выставочный зал Городской библиотеки

Концерт вокального ансамбля кавер-шоу "Признание"

Вход свободный.

Справки по телефону 2-30-78

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Шлагбаум". Мистическая трагикомедия, 16+

Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru