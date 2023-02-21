Городская афиша на все праздничные дни!

Праздничная афиша: с 23-го по 26-ое февраля!
Озерск и его окрестности:
Все праздничные дни!
глк "Егоза"
23 февраля (четверг) - с 10:00 до 21:00
До 18:00 - работают ВСЕ ТРАССЫ + Малый комплекс.
с 18:00 Будут работать трасса "Спортивная" и Малый комплекс.
в 12:00 - бесплатный, групповой мастер-класс от Марии Леликовой по катанию на горных лыжах.
в 14:00 - спортивно-развлекательные конкурсы от GAGARIN Sport & Fitness Озерск! Показываем богатырскую силу и ловкость, выигрываем призы от Егозы, GAGARIN Sport и других спонсоров.
в 17:00 - концерт группы Ананасов и Ко в кафе. Программа "Зимняя акустика". Вход свободный.
24 февраля (пятница) - с 10:00 до 21:00
До 18:00 - работают ВСЕ ТРАССЫ + Малый комплекс.
с 18:00 Будут работать трасса "Спортивная" и Малый комплекс.
В 10:00 Соревнования для юных райдеров "Белые стрелы. 2ой этап". Спонсоры Reforma Boardshop и Streetlab-Все для сноубординга, Прокат, Сервис
25 и 26 февраля (суббота и воскресенье) - с 10:00 до 18:00
Работают ВСЕ ТРАССЫ + Малый комплекс.
В воскресенье провожаем масленицу: блинное меню в кафе, ярмарка изделий ручной работы от воспитанников "Центра помощи детям города Касли".
Вниманию гостей Ледовой Академии «Высота»!
В расписание ближайших дней добавлены дополнительный бесплатный сеанс массового катания в 16.30 и экскурсия в 15.00!
Итак, сеансы массового катания пройдут:
23, 24, 25, 26 февраля - 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30!
Экскурсии проводятся 25 и 26 февраля -
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00!
Запись по телефону: 8 919 128 30 32 (ежедневно с 9 до 18.00)
23, 24, 25, 26 февраля ДК "Маяк"
50 лет празднику популярной песни!
Спортивно-оздоровительный комплекс "Маяк-Арена" приглашает кататься на коньках!
Прокат, скидки для пенсионеров, кафетерий, заточка коньков, дети до 7 лет катаются БЕСПЛАТНО в сопровождении взрослого.
Дети до 10 лет - 50 рублей и также - в сопровождении взрослых.
График работы Детского парка:
Чт - выходной, пт - с 15 до 19.00, сб и вскр - с 11 до 19.00
23 февраля, четверг
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Курочка Ряба", 3+
24 февраля, пятница
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Сказка в подарок", 3+
25 февраля, суббота
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Румпельштильцхен", 6+
12.00 Центр культуры и досуга молодёжи, Свердлова 42
Отмечаем Масленицу! Традиционные русско-народные игры, песни, ярмарка hand made.
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Шикарная свадьба" Р. Хоудон
Комедия 16+
26 февраля, воскресенье
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Как Федор дочь Кощея полюбил" И.Васьковская
Страшилка-смешилка 6+
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Сестрица Аленушка и братец Иванушка", 5+
12.00 Городской парк
Масленичные гуляния
15.00 Выставочный зал Городской библиотеки
Концерт вокального ансамбля кавер-шоу "Признание"
Вход свободный.
Справки по телефону 2-30-78
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Шлагбаум". Мистическая трагикомедия, 16+
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