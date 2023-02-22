Начальник озерского отдела ГИБДД подозревается в превышении должностных полномочий.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным следствия, в 2022 году подозреваемый, действуя вопреки интересам службы и выходя за пределы служебных полномочий, зная, что семь местных жителей совершили административные правонарушения по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ, за которые предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей или лишение права на управление транспортным средством, незаконно переквалифицировал их правонарушения по ч.1 ст.12.16 КоАП РФ, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление.

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