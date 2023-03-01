Городская афиша 3-5 марта!

С началом весны вас, дорогие подписчики Озерск.ру! И первая весенняя афиша 2023 года вашему вниманию!

Озерск и его окрестности:

Все выходные:

глк "Егоза"

3 марта, пятница - глк работает до 21:00

До 18:00 - работают ВСЕ ТРАССЫ + Малый комплекс.

С 18:00 Будут работать трасса "Спортивная" и Малый комплекс.

4 и 5 марта (суббота и воскресенье) - с 10:00 до 18:00

Работают ВСЕ ТРАССЫ + Малый комплекс.

5 марта состоятся Открытые соревнования среди любителей и ветеранов "Кубок Егозы. 3ий этап"

Ледовая академия «Высота» приглашает жителей города с детьми от 3-х лет на ближайшие сеансы массового катания!

Расписание: 4, 5, 11 и 12 марта – в 12:00, 13:30 и 15:00.

В будни с 10 до 17.00 проводятся экскурсии для организованных групп.

Внимание! Сеансы массовых катаний, прокат коньков и экскурсии БЕСПЛАТНЫЕ! По предварительной записи!

Уточнить интересующую вас информацию и записаться на катание и экскурсии можно по телефону: 8 919 128 30 32

(ежедневно с 9 до 18.00, перерыв с 13 до 14.00)

График работы Детского парка в марте:

Со среды по воскресенье с 11 до 19.00

Спортивно-оздоровительный комплекс "Маяк-Арена" приглашает кататься на коньках!

Прокат, скидки для пенсионеров, кафетерий, заточка коньков, дети до 7 лет катаются БЕСПЛАТНО в сопровождении взрослого.

Дети до 10 лет - 50 рублей и также - в сопровождении взрослых.

3 марта, пятница

18.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Сапожник и царь", 5+

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Миллионерша из Бразилии, или Тётя, как Вы кстати" А. Урбанович

Романтическая комедия (12+)

20.20 стадион "Труд", хоккейный корт

Первенство Озерского городского округа по хоккею с шайбой.

«Сигнал» - «Арена».

4 марта, суббота

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Сапожник и царь", 5+

13.10 и 14.50 кск "Лидер"

Открытый Чемпионат Озерского городского округа по баскетболу.

«Фортуна» - «Ракета»

«Сатурн»(п. Аргаяш) - «Кудесник»

17.00 ДК "Маяк"

«50 лет ПРАЗДНИКУ ПОПУЛЯРНОЙ ПЕСНИ»

18.00 кск "Лидер"

Чемпионат Озерского городского округа по волейболу, среди женских команд.

«Альянс» – «Пламя»

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

«КОСМОС», А.Житковский

Вселенская комедия, 16+

19 и 20.00 кск "Лидер"

Открытый Чемпионат Озерского городского округа по мини-футболу.

«Энергия» - «Энергия-2»

«Европа» - «Максимум-2»

5 марта, воскресенье

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Крошка енот и тот, кто сидит в пруду", 5+

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Красная Шапочка" по мотивам сказки Ш.Перро

Сказка для самых маленьких (0+)

11, 12, 13.15 кск "Лидер"

Чемпионат Озерского городского округа по волейболу, среди женских команд.

«МАЯК» – «Импульс-Профи» г.Снежинск

«Надежда» – «Россиянка»

«Вишня» – «Искра»

11.00 кск "Лидер"

Дартс. Традиционный турнир «Сударушка».

11.30 Шахматный клуб

Блиц-турнир по шахматам, посвященный «8 марта».

17.00 ДК "Маяк"

«50 лет ПРАЗДНИКУ ПОПУЛЯРНОЙ ПЕСНИ»

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Дуры мы, дуры"

Новогодняя сказка для взрослых (16+)

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