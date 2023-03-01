Городская афиша 3-5 марта!

С началом весны вас, дорогие подписчики Озерск.ру! И первая весенняя афиша 2023 года вашему вниманию!
Озерск и его окрестности:
Все выходные:
глк "Егоза"
3 марта, пятница - глк работает до 21:00
До 18:00 - работают ВСЕ ТРАССЫ + Малый комплекс.
С 18:00 Будут работать трасса "Спортивная" и Малый комплекс.
4 и 5 марта (суббота и воскресенье) - с 10:00 до 18:00
Работают ВСЕ ТРАССЫ + Малый комплекс.
5 марта состоятся Открытые соревнования среди любителей и ветеранов "Кубок Егозы. 3ий этап"
Ледовая академия «Высота» приглашает жителей города с детьми от 3-х лет на ближайшие сеансы массового катания!
Расписание: 4, 5, 11 и 12 марта – в 12:00, 13:30 и 15:00.
В будни с 10 до 17.00 проводятся экскурсии для организованных групп.
Внимание! Сеансы массовых катаний, прокат коньков и экскурсии БЕСПЛАТНЫЕ! По предварительной записи!
Уточнить интересующую вас информацию и записаться на катание и экскурсии можно по телефону: 8 919 128 30 32
(ежедневно с 9 до 18.00, перерыв с 13 до 14.00)
График работы Детского парка в марте:
Со среды по воскресенье с 11 до 19.00
Спортивно-оздоровительный комплекс "Маяк-Арена" приглашает кататься на коньках!
Прокат, скидки для пенсионеров, кафетерий, заточка коньков, дети до 7 лет катаются БЕСПЛАТНО в сопровождении взрослого.
Дети до 10 лет - 50 рублей и также - в сопровождении взрослых.
3 марта, пятница
18.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Сапожник и царь", 5+
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Миллионерша из Бразилии, или Тётя, как Вы кстати" А. Урбанович
Романтическая комедия (12+)
20.20 стадион "Труд", хоккейный корт
Первенство Озерского городского округа по хоккею с шайбой.
«Сигнал» - «Арена».
4 марта, суббота
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Сапожник и царь", 5+
13.10 и 14.50 кск "Лидер"
Открытый Чемпионат Озерского городского округа по баскетболу.
«Фортуна» - «Ракета»
«Сатурн»(п. Аргаяш) - «Кудесник»
17.00 ДК "Маяк"
«50 лет ПРАЗДНИКУ ПОПУЛЯРНОЙ ПЕСНИ»
18.00 кск "Лидер"
Чемпионат Озерского городского округа по волейболу, среди женских команд.
«Альянс» – «Пламя»
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
«КОСМОС», А.Житковский
Вселенская комедия, 16+
19 и 20.00 кск "Лидер"
Открытый Чемпионат Озерского городского округа по мини-футболу.
«Энергия» - «Энергия-2»
«Европа» - «Максимум-2»
5 марта, воскресенье
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Крошка енот и тот, кто сидит в пруду", 5+
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Красная Шапочка" по мотивам сказки Ш.Перро
Сказка для самых маленьких (0+)
11, 12, 13.15 кск "Лидер"
Чемпионат Озерского городского округа по волейболу, среди женских команд.
«МАЯК» – «Импульс-Профи» г.Снежинск
«Надежда» – «Россиянка»
«Вишня» – «Искра»
11.00 кск "Лидер"
Дартс. Традиционный турнир «Сударушка».
11.30 Шахматный клуб
Блиц-турнир по шахматам, посвященный «8 марта».
17.00 ДК "Маяк"
«50 лет ПРАЗДНИКУ ПОПУЛЯРНОЙ ПЕСНИ»
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Дуры мы, дуры"
Новогодняя сказка для взрослых (16+)
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