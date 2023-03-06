Городская афиша 8-12 марта!

Озерск и его окрестности:

глк "Егоза"

8 марта (среда) работаем с 10:00 до 18:00.

Дарим всем женщинам по 1 бесплатному подъёму*

Также +1 бесплатный подъём всем, кто приедет кататься в этот день в карнавальном костюме

В 13:00 состоится награждение участниц конкурса "Мисс Егоза 2023", который мы проводим вместе с РЕФОРМА бордшоп|прокат|сервис

В 13:30 вручаем призы за лучший карнавальный костюм!

11 марта в 12:00 состоится мастер класс от Марии Леликовой по горным лыжам.

12 марта первые в истории Егозы спортивные состязания среди воспитанников Центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей! Начало в 15:00 на Малом комплексе.

О том, как комплекс работает в остальные дни: https://vk.com/glk_egoza

Ледовая академия «Высота» приглашает жителей города с детьми от 3-х лет на ближайшие сеансы массового катания!

11 и 12 марта – в 12:00, 13:30 и 15:00.

Кроме того, в будни с 10 до 17.00 проводятся экскурсии для организованных групп.

Сеансы массовых катаний, прокат коньков и экскурсии БЕСПЛАТНЫЕ! По предварительной записи!

Уточнить интересующую вас информацию и записаться на катание и экскурсии можно по телефону: 8 919 128 30 32

(ежедневно с 9 до 18.00, перерыв с 13 до 14.00)

График работы Детского парка в марте:

Со среды по воскресенье с 11 до 19.00

Спортивно-оздоровительный комплекс "Маяк-Арена" приглашает кататься на коньках!

Прокат, скидки для пенсионеров, кафетерий, заточка коньков, дети до 7 лет катаются БЕСПЛАТНО в сопровождении взрослого.

Дети до 10 лет - 50 рублей и также - в сопровождении взрослых.

8 марта, среда

12.00 ДК "Маяк"

В праздничной программе,посвященной Международному женскому дню 8 Марта,примут участие детские творческие коллективы "КДЦ".

10 марта, пятница

18.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Волшебная лампа Алладина", 5+

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Давай поедем в Уналашку"

11 марта, суббота

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Волшебная лампа Алладина", 5+

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

По мотивам романа Ф.М.Достоевского "Бесы"

Рефлексия (18+)

12 марта, воскресенье

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

«Я НИЧЕГО НЕ БОЮСЬ!» И.Костерина

Страшно интересная история о том, как стать храбрым (0+)

11 и 13.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Петр I - жизнь и деяния", 6+

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Человек из Подольска". Комедия (16+)

Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru