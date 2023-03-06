Городская афиша 8-12 марта!
Озерск и его окрестности:
глк "Егоза"
8 марта (среда) работаем с 10:00 до 18:00.
Дарим всем женщинам по 1 бесплатному подъёму*
Также +1 бесплатный подъём всем, кто приедет кататься в этот день в карнавальном костюме
В 13:00 состоится награждение участниц конкурса "Мисс Егоза 2023", который мы проводим вместе с РЕФОРМА бордшоп|прокат|сервис
В 13:30 вручаем призы за лучший карнавальный костюм!
11 марта в 12:00 состоится мастер класс от Марии Леликовой по горным лыжам.
12 марта первые в истории Егозы спортивные состязания среди воспитанников Центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей! Начало в 15:00 на Малом комплексе.
О том, как комплекс работает в остальные дни: https://vk.com/glk_egoza
Ледовая академия «Высота» приглашает жителей города с детьми от 3-х лет на ближайшие сеансы массового катания!
11 и 12 марта – в 12:00, 13:30 и 15:00.
Кроме того, в будни с 10 до 17.00 проводятся экскурсии для организованных групп.
Сеансы массовых катаний, прокат коньков и экскурсии БЕСПЛАТНЫЕ! По предварительной записи!
Уточнить интересующую вас информацию и записаться на катание и экскурсии можно по телефону: 8 919 128 30 32
(ежедневно с 9 до 18.00, перерыв с 13 до 14.00)
График работы Детского парка в марте:
Со среды по воскресенье с 11 до 19.00
Спортивно-оздоровительный комплекс "Маяк-Арена" приглашает кататься на коньках!
Прокат, скидки для пенсионеров, кафетерий, заточка коньков, дети до 7 лет катаются БЕСПЛАТНО в сопровождении взрослого.
Дети до 10 лет - 50 рублей и также - в сопровождении взрослых.
8 марта, среда
12.00 ДК "Маяк"
В праздничной программе,посвященной Международному женскому дню 8 Марта,примут участие детские творческие коллективы "КДЦ".
10 марта, пятница
18.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Волшебная лампа Алладина", 5+
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Давай поедем в Уналашку"
11 марта, суббота
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Волшебная лампа Алладина", 5+
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
По мотивам романа Ф.М.Достоевского "Бесы"
Рефлексия (18+)
12 марта, воскресенье
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
«Я НИЧЕГО НЕ БОЮСЬ!» И.Костерина
Страшно интересная история о том, как стать храбрым (0+)
11 и 13.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Петр I - жизнь и деяния", 6+
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Человек из Подольска". Комедия (16+)
Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru