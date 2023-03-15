Городская афиша 17-19 марта!
Все выходные:
глк "Егоза"
Бархатный сезон на Егозе официально открыт!
Скидки на подъёмники от 15% до 30%!
Парковка - БЕСПЛАТНАЯ!
17 марта (пятница) - с 12:00 до 21:00
С 18:00 будут работать трасса "Спортивная" и Малый комплекс.
18 и 19 марта (суббота и воскресенье) - с 10:00 до 18:00
Работают ВСЕ ТРАССЫ + Малый комплекс.
Ледовая академия «Высота» приглашает жителей города с детьми от 3-х лет на ближайшие сеансы массового катания!
18 и 19 марта – в 12:00, 13:30 и 15:00.
Кроме того, в будни с 10 до 17.00 проводятся экскурсии для организованных групп.
Сеансы массовых катаний, прокат коньков и экскурсии БЕСПЛАТНЫЕ! По предварительной записи!
Уточнить интересующую вас информацию и записаться на катание и экскурсии можно по телефону: 8 919 128 30 32
(ежедневно с 9 до 18.00, перерыв с 13 до 14.00)
График работы Детского парка в марте:
Со среды по воскресенье с 11 до 19.00
Спортивно-оздоровительный комплекс "Маяк-Арена" приглашает кататься на коньках!
Прокат, скидки для пенсионеров, кафетерий, заточка коньков, дети до 7 лет катаются БЕСПЛАТНО в сопровождении взрослого.
Дети до 10 лет - 50 рублей и также - в сопровождении взрослых.
Городской музей
Выставка работ автономной некоммерческой культурно-досуговой организации «Снежинские художники» «Мир красоты и гармонии».
понедельник – четверг с 10.00 до 19.00, в пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 16.00 часов.
Все справки и запись на экскурсии по телефону музея: 2-80-90
17 марта, пятница
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Убийца" А.Молчанов
Жестокая комедия (18+)
18 марта, суббота
11 и 13.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Маленькие хитрости", 5+
11-15.00 ДК "Маяк"
Благотворительный сбор для бездомных животных в рамках проекта «Право жить!»
13.10 кск "Лидер"
Открытый Чемпионат Озерского городского округа по баскетболу-2023 года.
Начало игр:
«Кыштым» - «Фортуна» 13.10
«Спутник» - «Сатурн» п. Аргаяш 14.50
«Ракета» - «Кудесник» 16.10
14.00 п.Татыш, площадь ДК им.А.С.Пушкина
Народное гулянье "Проводы зимы"
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Шикарная свадьба" Р. Хоудон
Комедия (16+)
19.00 кск "Лидер"
Открытый Чемпионат Озерского городского округа по мини-футболу.
«Максимум» - «Энергия» 19.00
«Спартак» - «Европа» 20.00
19 марта, воскресенье
11 и 13.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Как Маша поссорилась с подушкой", 5+
11.00 Шахматный клуб
Первенство Озерского горордского округа по классическим шахматам.
11.00 Арт-пространство "Индиго", ул.Октябрьская, 3, КБО (вход с торца), 3 этаж, студия №303
«БлагоВещь» — это благотворительная распродажа, где вы можете приобрести одежду, аксессуары, галантерею за небольшие деньги от 150 руб. Вещи не новые, но в очень хорошем состоянии (даже есть новые с ярлыками) и ищут свою новую хозяйку. Этим мероприятием, мы продлим жизнь вещам, позаботимся о планете, найдём "свою" вещь и соберем средства, которые пойдут на строительство часовни в посёлке Слюдорудник.
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Сокровища капитана Флинта" Д.Иванов, В.Трифонов
Мюзикл (6+)
17.00 ДК "Маяк"
Концерт "Спасибо, музыка,тебе!" с участием академического мужского хора.
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"БЕСЫ", по мотивам романа Ф.М.Достоевского
Рефлексия 18+