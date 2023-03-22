Городская афиша 25-26 марта!
Озерск и его окрестности:
Все выходные:
глк "Егоза"
25 и 26 марта (суббота и воскресенье) - с 10:00 до 18:00
Работают ВСЕ ТРАССЫ + Малый комплекс.
Бархатный сезон на Егозе продолжается!
Скидки на подъёмники от 15% до 30%!
Парковка - БЕСПЛАТНАЯ!
График работы Детского парка в марте:
Со среды по воскресенье с 11 до 19.00
Городской музей
Выставка работ автономной некоммерческой культурно-досуговой организации «Снежинские художники» «Мир красоты и гармонии».
понедельник – четверг с 10.00 до 19.00, в пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 16.00 часов.
Все справки и запись на экскурсии по телефону музея: 2-80-90
25 марта, суббота
17.00 ДК "Маяк"
Ансамбль бального танца "Золушка" приглашает любимых зрителей и поклонников коллектива на свой отчетный концерт.
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Ужин с дураком". Комедия в 2-х действиях (16+)
26 марта, воскресенье
9.30 до 18.00 Выставочный зал Городской библиотеки
Фотоклуб "Объективный мир" приглашает Вас на свою 14-ю ежегодную отчётную выставку.
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Сказка про хитрую лисичку" 3+
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Свет мой, зеркальце..." 6+
15.00 ДК "Строитель"
Отчетный концерт хорового коллектива «Хорошие девчата».
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Ужин с дураком". Комедия в 2-х действиях (16+)