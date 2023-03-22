Городская афиша 25-26 марта!

Озерск и его окрестности:

Все выходные:

глк "Егоза"

25 и 26 марта (суббота и воскресенье) - с 10:00 до 18:00

Работают ВСЕ ТРАССЫ + Малый комплекс.

Бархатный сезон на Егозе продолжается!

Скидки на подъёмники от 15% до 30%!

Парковка - БЕСПЛАТНАЯ!

График работы Детского парка в марте:

Со среды по воскресенье с 11 до 19.00

Городской музей

Выставка работ автономной некоммерческой культурно-досуговой организации «Снежинские художники» «Мир красоты и гармонии».

понедельник – четверг с 10.00 до 19.00, в пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 16.00 часов.

Все справки и запись на экскурсии по телефону музея: 2-80-90

25 марта, суббота

17.00 ДК "Маяк"

Ансамбль бального танца "Золушка" приглашает любимых зрителей и поклонников коллектива на свой отчетный концерт.

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Ужин с дураком". Комедия в 2-х действиях (16+)

26 марта, воскресенье

9.30 до 18.00 Выставочный зал Городской библиотеки

Фотоклуб "Объективный мир" приглашает Вас на свою 14-ю ежегодную отчётную выставку.

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Сказка про хитрую лисичку" 3+

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Свет мой, зеркальце..." 6+

15.00 ДК "Строитель"

Отчетный концерт хорового коллектива «Хорошие девчата».

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Ужин с дураком". Комедия в 2-х действиях (16+)