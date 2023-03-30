Городская афиша 31.03 — 02.04.2023 г

Городская афиша 31.03 - 02.04.2023г
Озерск и его окрестности:
Все выходные:
В театре кукол «Золотой петушок»:
-День именинника уже в эту пятницу! Что это значит?
Каждому маленькому зрителю у которого день рождения в марте, не важно 1-го или 31-го числа, дарим 1 билет в подарок на спектакль.
-В субботу два показа спектакля в МАЛОМ ЗАЛЕ! Актрисы театра кукол в образе фрейлин расскажут о жизни Петра I.
-Колыбельная для мамы, в воскресенье. Трогательная и нежная сказка о любви к маме!
Театр драмы и комедии "Наш дом": гастроли Челябинского Театра Драмы им. Наума Орлова.
За два дня будет показано 5 представлений – детская сказка «Колобок» (2 показа), спектакли «Королевские игры», «Портрет 2.0», «Время женщин».
31 марта, пятница
20.30, 21.30
Мини-футбол - Открытый Чемпионат Озерского городского округа по мини-футболу.
Играют:
«Энергия» - «Старт»
«Эмерком» - «Европа»
1 апреля, суббота
С 10 до 16.00 Городской музей
Выставка "Искусство каслинских мастеров"
С 13.10 кск "Лидер"
Баскетбол - Открытый Чемпионат Озерского городского округа по баскетболу-2023 года.
Играют:
«Кыштым» - «Ракета»
«Ветеран» - «Спутник»
«Фортуна» - «Сатурн» п. Аргаяш
17.00 ДК "Строитель"
Шоу-программа «1001 НОЧЬ»
17.00 ДК "Маяк"
Отчетный концерт хора "Гармония"
19.00 кск "Лидер"
Мини-футбол - Открытый Чемпионат Озерского городского округа по мини-футболу.
Играют:
«Максимум» - «Спартак»
2 апреля, воскресенье
С 9.30 до 18.00 Центральная городская библиотека
Продолжает работу 14-я отчётная выставка фотоклуба "Объективный мир"
11.00 кск "Лидер"
Баскетбол - Открытый Чемпионат Озерского городского округа по баскетболу-2023 года.
Играют:
«Фортуна» - «Спутник»
11.00 Шахматный клуб
Первенство Озерского горордского округа по классическим шахматам.
15.00 Центральная городская библиотека
Музыкальная программа к 150-летию со дня рождения С. Рахманинова
19.00 ДК "Маяк"
"Шоу под дождем"