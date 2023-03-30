Городская афиша 31.03 — 02.04.2023 г

Городская афиша 31.03 - 02.04.2023г

Озерск и его окрестности:

Все выходные:

В театре кукол «Золотой петушок»:

-День именинника уже в эту пятницу! Что это значит?

Каждому маленькому зрителю у которого день рождения в марте, не важно 1-го или 31-го числа, дарим 1 билет в подарок на спектакль.

-В субботу два показа спектакля в МАЛОМ ЗАЛЕ! Актрисы театра кукол в образе фрейлин расскажут о жизни Петра I.

-Колыбельная для мамы, в воскресенье. Трогательная и нежная сказка о любви к маме!

Театр драмы и комедии "Наш дом": гастроли Челябинского Театра Драмы им. Наума Орлова.

За два дня будет показано 5 представлений – детская сказка «Колобок» (2 показа), спектакли «Королевские игры», «Портрет 2.0», «Время женщин».

31 марта, пятница

20.30, 21.30

Мини-футбол - Открытый Чемпионат Озерского городского округа по мини-футболу.

Играют:

«Энергия» - «Старт»

«Эмерком» - «Европа»

1 апреля, суббота

С 10 до 16.00 Городской музей

Выставка "Искусство каслинских мастеров"

С 13.10 кск "Лидер"

Баскетбол - Открытый Чемпионат Озерского городского округа по баскетболу-2023 года.

Играют:

«Кыштым» - «Ракета»

«Ветеран» - «Спутник»

«Фортуна» - «Сатурн» п. Аргаяш

17.00 ДК "Строитель"

Шоу-программа «1001 НОЧЬ»

17.00 ДК "Маяк"

Отчетный концерт хора "Гармония"

19.00 кск "Лидер"

Мини-футбол - Открытый Чемпионат Озерского городского округа по мини-футболу.

Играют:

«Максимум» - «Спартак»

2 апреля, воскресенье

С 9.30 до 18.00 Центральная городская библиотека

Продолжает работу 14-я отчётная выставка фотоклуба "Объективный мир"

11.00 кск "Лидер"

Баскетбол - Открытый Чемпионат Озерского городского округа по баскетболу-2023 года.

Играют:

«Фортуна» - «Спутник»

11.00 Шахматный клуб

Первенство Озерского горордского округа по классическим шахматам.

15.00 Центральная городская библиотека

Музыкальная программа к 150-летию со дня рождения С. Рахманинова

19.00 ДК "Маяк"

"Шоу под дождем"