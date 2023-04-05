Городская афиша 8-9 апреля!
Все выходные:
Театр кукол "Золотой петушок"
8 апреля, суббота, 11.00 "Новая рэпка", 5+
9 апреля, воскресенье 11 и 13.00 "Сказка в подарок", 3+
График работы Детского парка
Со среды по воскресенье с 11 до 19.00
Пн, вт - выходные
8 апреля, суббота
С 10 до 16.00 Городской музей
Выставка "Искусство каслинских мастеров"
13.00 кск "Лидер"
Открытый Чемпионат Озерского городского округа по баскетболу-2023 года.
Играют:
«Фортуна» - «Ракета»
«Кыштым» - «Ветеран»
«Сатурн» п. Аргаяш - «Кудесник»
13.00 читальный зал Центральной городской библиотеки
Тотальный диктант ― всемирная ежегодная просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности.
16.00 ДК "Строитель"
Юбилейный концерт ансамбля татарской и башкирской песни «Ляйсан».
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Миллионерша из Бразилии, или Тётя, как Вы кстати" А. Урбанович
Романтическая комедия (12+)
19.00 кск "Лидер"
Открытый Чемпионат Озерского городского округа по мини-футболу.
фк «Европа» - «Максимум»
9 апреля, воскресенье
С 9.30 до 18.00 Центральная городская библиотека
Продолжает работу 14-я отчётная выставка фотоклуба "Объективный мир"
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Золушка" Е.Шварц
Старинная сказка (6+)
11.00 кск "Лидер"
Открытый Кубок Озерского городского округа «Атомный Чир».
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
«Персидская сирень» Н.Коляда
История из жизни (12+)