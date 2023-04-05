Городская афиша 8-9 апреля!

Все выходные:

Театр кукол "Золотой петушок"

8 апреля, суббота, 11.00 "Новая рэпка", 5+

9 апреля, воскресенье 11 и 13.00 "Сказка в подарок", 3+

График работы Детского парка

Со среды по воскресенье с 11 до 19.00

Пн, вт - выходные

8 апреля, суббота

С 10 до 16.00 Городской музей

Выставка "Искусство каслинских мастеров"

13.00 кск "Лидер"

Открытый Чемпионат Озерского городского округа по баскетболу-2023 года.

Играют:

«Фортуна» - «Ракета»

«Кыштым» - «Ветеран»

«Сатурн» п. Аргаяш - «Кудесник»

13.00 читальный зал Центральной городской библиотеки

Тотальный диктант ― всемирная ежегодная просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности.

16.00 ДК "Строитель"

Юбилейный концерт ансамбля татарской и башкирской песни «Ляйсан».

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Миллионерша из Бразилии, или Тётя, как Вы кстати" А. Урбанович

Романтическая комедия (12+)

19.00 кск "Лидер"

Открытый Чемпионат Озерского городского округа по мини-футболу.

фк «Европа» - «Максимум»

9 апреля, воскресенье

С 9.30 до 18.00 Центральная городская библиотека

Продолжает работу 14-я отчётная выставка фотоклуба "Объективный мир"

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Золушка" Е.Шварц

Старинная сказка (6+)

11.00 кск "Лидер"

Открытый Кубок Озерского городского округа «Атомный Чир».

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

«Персидская сирень» Н.Коляда

История из жизни (12+)