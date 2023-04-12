Куда сходить и что посмотреть в эти выходные: афиша 14-16 апреля!

Городская афиша 14-16 апреля!
Всем отличных выходных и солнечного настроения!
Все выходные:
Театр кукол "Золотой петушок"
15 апреля, суббота, 11.00 "Маша и медведь", 5+
16 апреля, воскресенье 11 и 13.00 "Курочка Ряба", 3+
ЛА "Высота"
БЕСПЛАТНЫЕ сеансы массового катания(для взрослых и детей от 3-х лет):
15 и 16 апреля – в 12:00, 13:30 и 15:00.
Катание, прокат коньков и экскурсии БЕСПЛАТНЫЕ и проводятся по предварительной записи!
Запись по телефону: 8 919 128 30 32
(ежедневно с 9 до 18.00, перерыв с 13 до 14.00).
График работы Детского парка
Со среды по воскресенье с 11 до 19.00
Пн, вт - выходные
14 апреля, пятница
18.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Гастроли Новоуральского театра музыки, драмы и комедии!
"Сорочинская ярмарка" Н.В.Гоголь, 12+
Музыкальная комедия в 2-х действиях, 16+
19.00 ДК "Строитель"
Танцевальная программа "Весенние капели"
15 апреля, суббота
С 10 до 16.00 Городской музей
Выставка "Искусство каслинских мастеров"
15.00 ДК "Строитель"
Программа "Стильный возраст", посвященная моде и красоте старшего поколения.
16.30 ДК "Строитель"
Музыкально-тематическая программа "Всемирный день рок-н-ролла"
17.00 ДК "Маяк"
Отчетный концерт ансамбля танца "Зарево" и коллектива "Каблучок"
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Спектакль «Замыкание» по пьесе Марии Малухиной, режиссер Никита Золин.
16 апреля, воскресенье
С 9.30 до 18.00 Центральная городская библиотека
Продолжает работу 14-я отчётная выставка фотоклуба "Объективный мир"
12.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Пасхальный концерт "Праздник светлой Пасхи" 0+
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Спектакль «Замыкание» по пьесе Марии Малухиной, режиссер Никита Золин.