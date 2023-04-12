Куда сходить и что посмотреть в эти выходные: афиша 14-16 апреля!

Городская афиша 14-16 апреля!

Всем отличных выходных и солнечного настроения!

Все выходные:

Театр кукол "Золотой петушок"

15 апреля, суббота, 11.00 "Маша и медведь", 5+

16 апреля, воскресенье 11 и 13.00 "Курочка Ряба", 3+

ЛА "Высота"

БЕСПЛАТНЫЕ сеансы массового катания(для взрослых и детей от 3-х лет):

15 и 16 апреля – в 12:00, 13:30 и 15:00.

Катание, прокат коньков и экскурсии БЕСПЛАТНЫЕ и проводятся по предварительной записи!

Запись по телефону: 8 919 128 30 32

(ежедневно с 9 до 18.00, перерыв с 13 до 14.00).

График работы Детского парка

Со среды по воскресенье с 11 до 19.00

Пн, вт - выходные

14 апреля, пятница

18.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Гастроли Новоуральского театра музыки, драмы и комедии!

"Сорочинская ярмарка" Н.В.Гоголь, 12+

Музыкальная комедия в 2-х действиях, 16+

19.00 ДК "Строитель"

Танцевальная программа "Весенние капели"

15 апреля, суббота

С 10 до 16.00 Городской музей

Выставка "Искусство каслинских мастеров"

15.00 ДК "Строитель"

Программа "Стильный возраст", посвященная моде и красоте старшего поколения.

16.30 ДК "Строитель"

Музыкально-тематическая программа "Всемирный день рок-н-ролла"

17.00 ДК "Маяк"

Отчетный концерт ансамбля танца "Зарево" и коллектива "Каблучок"

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Спектакль «Замыкание» по пьесе Марии Малухиной, режиссер Никита Золин.

16 апреля, воскресенье

С 9.30 до 18.00 Центральная городская библиотека

Продолжает работу 14-я отчётная выставка фотоклуба "Объективный мир"

12.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Пасхальный концерт "Праздник светлой Пасхи" 0+

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Спектакль «Замыкание» по пьесе Марии Малухиной, режиссер Никита Золин.