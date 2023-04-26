Афиша 29 апреля — 1 мая!

Афиша на первые майские праздники! Чем заняться и куда сходить с 29 апреля по 1 мая!
29 апреля, суббота
С 10 до 16.00 Городской музей
Выставка творческих достижений ученики 1-х – 11-х классов школ и организаций дополнительного образования округа «Творчество юных».
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Ленечка - будущий рок-музыкант"
29 и 30 апреля в 12.00, 13.30 и 15.00 - ЛА "Высота"
БЕСПЛАТНЫе сеансы массового катания.
Записаться на катание можно по телефону:
8 919 128 30 32 (ежедневно с 9 до 18.00, перерыв с 13 до 14.00).
17.00 ДК "Маяк"
Отчетный концерт «Это все о нас!» Образцовой хореографической студии «Вдохновение».
17.00 Открытие мотосезона на Театральной площади
В 18.00 старт колонны
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
«КОСМОС», А.Житковский
Вселенская комедия, 16+
30 апреля, воскресенье
11 и 13.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Винни-Пух"
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Как Федор дочь Кощея полюбил"
Страшилка-смешилка 6+
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Семейная психодрама "Замыкание", 16+
1 мая, понедельник
12.00 Открытие летнего сезона в Детском парке!
Работают аттракционы и торговые точки.
14.00 Городской парк
Праздничный концерт с участием коллективов Озерска.
15.00 Спортплощадка на Бажова 14
"Наш Первомай", спортивно-развлекательная программа.