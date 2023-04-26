Афиша 29 апреля — 1 мая!

За апрель текущего года в дежурную часть УМВД России по ЗАТО г.Озерск обратились 8 граждан с заявлениями о хищении велосипедов и самокатов. В большинстве случаев, кражи происходят по вине самих владельцев - подростки, оставляют свои средства передвижения на лестничной площадке или на улице без присмотра. Подробнее