Городская афиша на праздничные выходные!

Городская афиша с 6 по 9 мая!
Все выходные:
глк "Егоза"
Посетив нас вы можете:
-подняться на гору Егоза,
-пожарить шашлыки на мангальной зоне,
-пройтись по одной из экотроп или проехаться, арендовав велосипед в прокате "Экстремальный Урал 74" (связаться: +7 965 854 25 31)
Подробнее об экотропах: https://vk.com/@glk_egoza-tropy-egozavra
Мероприятия "Культурно-досугового центра, посвященные 9 мая:
График работы Детского парка:
6 мая, суббота
9.00 - 6, 7, 8 мая кск "Лидер"
Открытое Первенство Озерского городского округа на «Кубок главы Администрации».
С 10 до 16.00 Городской музей
Выставка творческих достижений ученики 1-х – 11-х классов школ и организаций дополнительного образования округа «Творчество юных».
12, 13.30 и 15.00 Ледовая Академия "Высота"
6 и 7 мая сеансы бесплатного массового катания. Прокат конкьков также бесплатный!
Уточнить интересующую вас информацию и записаться на катание можно по телефону:
8 919 128 30 32 (ежедневно с 9 до 18.00, перерыв с 13 до 14.00).
16.00 Детский парк
В Детском парке в рамках программ выходного дня стартует цикл интерактивных игровых программ для детей на свежем воздухе «МультиЛето».
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
«Курчатов» К.Скворцов
Драматическая фантазия в двух действиях 16+
7 мая, воскресенье
9.00 кск "Лидер"
Спортивный праздник «Водное поло».
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Курочка Ряба", 3+
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Сказка про кошку Мусю и мышонка Тусю" 0+
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Сборная СССР" Н.Золин
Документальная драма (16+)
8 мая, понедельник
18.00 Вечный огонь
Воинский ритуал «Вечерняя зоря» с участием военнослужащих 93-ей дивизии войск национальной гвардии РФ и озерчан, которые придут почтить память павших героев.
9 мая, вторник
10.00 Площадь Ленина
На центральной площади Озерска можно будет увидеть парад военных и специализированную технику. В одном строю со взрослыми пройдут учащиеся образовательных организаций.
После прохождения торжественным маршем участников парада здесь же начнется выступление передвижной агитбригады с программой «Есть в красках Победы оттенки войны», в сквере им. Логинова А.Б. будет развернута полевая кухня.
17.00 Площадь у ДК "Маяк"
Концерты, подготовленные учреждениями культуры.