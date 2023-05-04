Городская афиша на праздничные выходные!

Городская афиша с 6 по 9 мая!

Все выходные:

глк "Егоза"

Посетив нас вы можете:

-подняться на гору Егоза,

-пожарить шашлыки на мангальной зоне,

-пройтись по одной из экотроп или проехаться, арендовав велосипед в прокате "Экстремальный Урал 74" (связаться: +7 965 854 25 31)

Подробнее об экотропах: https://vk.com/@glk_egoza-tropy-egozavra

Мероприятия "Культурно-досугового центра, посвященные 9 мая:

График работы Детского парка:

6 мая, суббота

9.00 - 6, 7, 8 мая кск "Лидер"

Открытое Первенство Озерского городского округа на «Кубок главы Администрации».

С 10 до 16.00 Городской музей

Выставка творческих достижений ученики 1-х – 11-х классов школ и организаций дополнительного образования округа «Творчество юных».

12, 13.30 и 15.00 Ледовая Академия "Высота"

6 и 7 мая сеансы бесплатного массового катания. Прокат конкьков также бесплатный!

Уточнить интересующую вас информацию и записаться на катание можно по телефону:

8 919 128 30 32 (ежедневно с 9 до 18.00, перерыв с 13 до 14.00).

16.00 Детский парк

В Детском парке в рамках программ выходного дня стартует цикл интерактивных игровых программ для детей на свежем воздухе «МультиЛето».

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

«Курчатов» К.Скворцов

Драматическая фантазия в двух действиях 16+

7 мая, воскресенье

9.00 кск "Лидер"

Спортивный праздник «Водное поло».

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Курочка Ряба", 3+

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Сказка про кошку Мусю и мышонка Тусю" 0+

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Сборная СССР" Н.Золин

Документальная драма (16+)

8 мая, понедельник

18.00 Вечный огонь

Воинский ритуал «Вечерняя зоря» с участием военнослужащих 93-ей дивизии войск национальной гвардии РФ и озерчан, которые придут почтить память павших героев.

9 мая, вторник

10.00 Площадь Ленина

На центральной площади Озерска можно будет увидеть парад военных и специализированную технику. В одном строю со взрослыми пройдут учащиеся образовательных организаций.

После прохождения торжественным маршем участников парада здесь же начнется выступление передвижной агитбригады с программой «Есть в красках Победы оттенки войны», в сквере им. Логинова А.Б. будет развернута полевая кухня.

17.00 Площадь у ДК "Маяк"

Концерты, подготовленные учреждениями культуры.