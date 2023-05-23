Афиша 26-27 мая

Куда сходить и что посмотреть в эти выходные:

Озерск и его окрестности:

Все выходные:

глк "Егоза":

27 мая, в субботу, с 11 до 15.30 работает "Байк-парк Егоза"

16.00 начнется первый в сезоне рок-пикник под горой "ЕГОЗАРОК", вход 350р.

Но территория глк "Егоза" открыта для посещения и прогулок каждый день.

Посетив нас вы можете:

-подняться на гору Егоза,

-пожарить шашлыки на мангальной зоне,

-пройтись по одной из экотроп или проехаться, арендовав велосипед в прокате "Экстремальный Урал 74"

26 мая, пятница

С 17 до 19.00 Детская библиотека

Ежегодные «Библиосумерки»: вместе с персонажами Николая Носова - Знайкой и Незнайкой - можно будет побывать на нескучных уроках Математики и Русского, Труда и Пения, Физкультуры и даже Чистописания! Смастерить книжную закладку и полезную поделку, поиграть со словами и узнать историю письменности, попеть в мульткараоке и измерить рост по литературному ростомеру, научиться красиво писать пером и попытать удачи в занимательной рыбалке! А также гостей библиотеки ждет еще много интересного и полезного!

С 18 до 22.00 Музей ПО "Маяк"

"Ночь музеев": как отмечают организаторы, в этом году озерчан ждет множество интересных экскурсий, в том числе в обновленную музейную экспозицию предприятия, Дом-музей имени И.В. Курчатова и музей ВСС «Мирный атом», увлекательных игр и лекций. Гости услышат байки «Маяка», сыграют в атомную «Мафию», примерят белоснежные комбинезоны атомщиков.

19.00 Центр культуры и досуга молодёжи

Музыканты Озерска исполнят каверы песен известных групп «Кино», «Король и шут», «Анимация», «Агата Кристи», «Колизей», «Нервы», «Louna», «The pretty reckless», исполнителя Егора Летова.

27 мая, суббота

14.00 П.Татыш, ДК им.А.С.Пушкина

Отчетный концерт творческих коллективов "Ярмарка талантов".

16.00 Детский парк

Десткая интерактивная игра "Мульти-Азбука"

17.00 Городской парк

Программа выходного дня: свою творческую презентацию представит новый самодеятельный коллектив - женский клуб хорового пения «Пой легко».