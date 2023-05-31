Первая летняя афиша 2023!

Городская афиша событий и развлечений с 3-го по 4-ое июня!
Озерск и его окрестности:
Все выходные:
глк "Егоза": 3 июня (как и всегда по субботам) работает "Байк-парк Егоза"
График работы: с 11:00 до 16:30
Но территория открыта для посещения и прогулок каждый день.
Про экотропы больше информации на сайте проекта - http://egoza-sugomak.ru/
График работы Лодочной станции в Грродском парке: ежедневно с 10 до 22.00!
3 июня, суббота
11.00 Городской музей
В субботу в Озерском городском музее открывается персональная выставка снежинской художницы и педагога Любови Кановой «Летние впечатления».
16.00 Детский парк
Интерактивная программа для детей "Детство. Сказка. Мечта".
18.30 Летний театр в Городском парке
Премьера спектакля "Однажды в... Неаполе", 16+
4 июня, воскресенье
10.30 Летний театр в Городском парке
"Красная шапочка", по мотивам сказки Ш.Перро, 0+
Купить или забронировать билет можно на сайте, в кассе театра или за час до начала спектакля на площадке "Летнего театра" в Парке культуры и отдыха (за наличный расчет)