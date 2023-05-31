Первая летняя афиша 2023!

Городская афиша событий и развлечений с 3-го по 4-ое июня!

Озерск и его окрестности:

Все выходные:

глк "Егоза": 3 июня (как и всегда по субботам) работает "Байк-парк Егоза"

График работы: с 11:00 до 16:30

Но территория открыта для посещения и прогулок каждый день.

Про экотропы больше информации на сайте проекта - http://egoza-sugomak.ru/

График работы Лодочной станции в Грродском парке: ежедневно с 10 до 22.00!

3 июня, суббота

11.00 Городской музей

В субботу в Озерском городском музее открывается персональная выставка снежинской художницы и педагога Любови Кановой «Летние впечатления».

16.00 Детский парк

Интерактивная программа для детей "Детство. Сказка. Мечта".

18.30 Летний театр в Городском парке

Премьера спектакля "Однажды в... Неаполе", 16+

4 июня, воскресенье

10.30 Летний театр в Городском парке

"Красная шапочка", по мотивам сказки Ш.Перро, 0+

Купить или забронировать билет можно на сайте, в кассе театра или за час до начала спектакля на площадке "Летнего театра" в Парке культуры и отдыха (за наличный расчет)