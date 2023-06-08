Афиша 10-12 июня!

Праздничная афиша! Куда пойти, что посмотреть и чем впечатлиться в эти выходные.
Озерск и его окрестности:
Все выходные.
глк "Егоза":
10 июня (как всегда по субботам) работает Байк-парк Егоза
График работы: с 11:00 до 16:00
Но территория открыта для посещения и прогулок каждый день.
Посетив нас вы можете: подняться на гору Егоза, пожарить шашлыки на мангальной зоне (1 час аренды 200р), пройтись по одной из экотроп или проехаться, арендовав велосипед в прокате Экстремальный Урал 74. У них большой выбор велосипедов для прогулок по лесным тропам, электровелосипеды, детские кресла.
График работы Лодочной станции в Городском парке.
Ежедневно с 10 до 22.00
10 июня, суббота
С 10 до 16.00 Городской музей
Персональная выставка снежинской художницы и педагога Любови Кановой «Летние впечатления».
18.00 Летний театр в Городском парке
Акустический концерт группы DROPPS
11 июня, воскресенье
20.00 Летний театр в Городском парке
"Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен". Кинопоказ. Вход свободный.
12 июня, понедельник
12.00 Детский парк
Праздничная программа "С Россией в сердце"
16.00 ДК им.Пушкина, п.Татыш
Праздничное мероприятие "Россия - Родина моя" с участием творческих коллективов "Культурно-досугового центра".
Кыштым
16.00 стадион ФСК, Малышева 60
Фестиваль-конкурс оркестров войск Нацгвардии РФ Уральского округа.