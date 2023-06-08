Афиша 10-12 июня!

Праздничная афиша! Куда пойти, что посмотреть и чем впечатлиться в эти выходные.

Озерск и его окрестности:

Все выходные.

глк "Егоза":

10 июня (как всегда по субботам) работает Байк-парк Егоза

График работы: с 11:00 до 16:00

Но территория открыта для посещения и прогулок каждый день.

Посетив нас вы можете: подняться на гору Егоза, пожарить шашлыки на мангальной зоне (1 час аренды 200р), пройтись по одной из экотроп или проехаться, арендовав велосипед в прокате Экстремальный Урал 74. У них большой выбор велосипедов для прогулок по лесным тропам, электровелосипеды, детские кресла.

График работы Лодочной станции в Городском парке.

Ежедневно с 10 до 22.00

10 июня, суббота

С 10 до 16.00 Городской музей

Персональная выставка снежинской художницы и педагога Любови Кановой «Летние впечатления».

18.00 Летний театр в Городском парке

Акустический концерт группы DROPPS

11 июня, воскресенье

20.00 Летний театр в Городском парке

"Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен". Кинопоказ. Вход свободный.

12 июня, понедельник

12.00 Детский парк

Праздничная программа "С Россией в сердце"

16.00 ДК им.Пушкина, п.Татыш

Праздничное мероприятие "Россия - Родина моя" с участием творческих коллективов "Культурно-досугового центра".

Кыштым

16.00 стадион ФСК, Малышева 60

Фестиваль-конкурс оркестров войск Нацгвардии РФ Уральского округа.