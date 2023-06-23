Городская афиша 27 июня-1 июля

Афиша 27 июня-1 июля

Озерск и его окрестности:

Всю неделю:

глк "Егоза".

Территория комплекса открыта для посещения и прогулок каждый день.

Посетив нас вы можете:

-подняться на гору Егоза,

-пожарить шашлыки на мангальной зоне,

-пройтись по одной из экотроп или проехаться, арендовав велосипед в прокате Экстремальный Урал 74

1 июля работает Байк-парк Егоза

График работы: с 10:30 до 15:30

В этот же день состоится ЕГОЗАРОК | рокпикник под горой. Начало в 16:00. Билет 350 рублей.

Приезжайте послушать уральский рок в Уральских горах!

График работы Лодочной станции в Городском парке: ежедневно с 10 до 22.00

Городской музей.

Выставка «Древняя история Озерска: ранний железный век»

Музей открыт: понедельник – четверг с 10.00 до 19.00, в пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 16.00 часов.

Все справки и запись на экскурсии по телефону музея: 2-80-90

Вторник, 27-ое июня

С 18 до 22.00 Кубок по футболу "Высота"

Расписание матчей:

18.00 «Европа» – «Омега»

19.00 «Максимум» – «Энергия»

20.00 «Металлург» – «АТЭЦ-Эмерком»

21.00 «ФК Касли» – «Спартак»

Четверг, 29-ое июня

18.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Цветик-Семицветик", премьера!