Городская афиша 27 июня-1 июля

Афиша 27 июня-1 июля
Озерск и его окрестности:
Всю неделю:
глк "Егоза".
Территория комплекса открыта для посещения и прогулок каждый день.
Посетив нас вы можете:
-подняться на гору Егоза,
-пожарить шашлыки на мангальной зоне,
-пройтись по одной из экотроп или проехаться, арендовав велосипед в прокате Экстремальный Урал 74
1 июля работает Байк-парк Егоза
График работы: с 10:30 до 15:30
В этот же день состоится ЕГОЗАРОК | рокпикник под горой. Начало в 16:00. Билет 350 рублей.
Приезжайте послушать уральский рок в Уральских горах!
График работы Лодочной станции в Городском парке: ежедневно с 10 до 22.00
Городской музей.
Выставка «Древняя история Озерска: ранний железный век»
Музей открыт: понедельник – четверг с 10.00 до 19.00, в пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 16.00 часов.
Все справки и запись на экскурсии по телефону музея: 2-80-90
Вторник, 27-ое июня
С 18 до 22.00 Кубок по футболу "Высота"
Расписание матчей:
18.00 «Европа» – «Омега»
19.00 «Максимум» – «Энергия»
20.00 «Металлург» – «АТЭЦ-Эмерком»
21.00 «ФК Касли» – «Спартак»
Четверг, 29-ое июня
18.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Цветик-Семицветик", премьера!