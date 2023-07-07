Городская афиша 10-16 июля.

Куда сходить и что посмотреть в Озерске на этой неделе: афиша с 10 по 16-ое июля.
Озерск и его окрестности:
Всю неделю:
глк "Егоза"
Для всех вело- и пеших туристов территория комплекса каждый день открыта для посещения и прогулок.
Посетив нас вы можете:
-подняться на гору Егоза,
-пожарить шашлыки на мангальной зоне,
-пройтись по одной из экотроп или проехаться, арендовав велосипед в прокате "Экстремальный Урал 74".
15 июля с 11 до 16.00 работает Байк-парк Егоза - комплекс из лесных трасс с трамплинами и переоборудованного под тягу велосипедов подъёмника. И это проект для подготовленных и опытных спортсменов - даунхиллеров.
График работы Детского парка в июле:
Пн, вт - выходные
Ср-вскр - с 11 до 20.00
График работы Лодочной станции в Городском парке:
ежедневно с 10.00 до 22.00 без перерыва.
В будни:
Городской музей
Выставка «Древняя история Озерска: ранний железный век»
Понедельник – четверг с 10.00 до 19.00 час.
Пятница с 10.00 до 18.00 час.
Суббота, воскресенье – выходные дни
Вторник, 11-ое июля
С 18 до 22.00 Открытый Кубок по футболу "Высота"(газон ЛА "Высота")
Расписание игр:
18.00 "МАКСИМУМ" – "ФК КАСЛИ"
19.00 "ЕВРОПА" – "СПАРТАК"
20.00 "ЭНЕРГИЯ" – "МЕТАЛЛУРГ"
21.00 "АТЭЦ-ЭМЕРКОМ" – "ОМЕГА"