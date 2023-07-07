Городская афиша 10-16 июля.

Куда сходить и что посмотреть в Озерске на этой неделе: афиша с 10 по 16-ое июля.

Озерск и его окрестности:

Всю неделю:

глк "Егоза"

Для всех вело- и пеших туристов территория комплекса каждый день открыта для посещения и прогулок.

Посетив нас вы можете:

-подняться на гору Егоза,

-пожарить шашлыки на мангальной зоне,

-пройтись по одной из экотроп или проехаться, арендовав велосипед в прокате "Экстремальный Урал 74".

15 июля с 11 до 16.00 работает Байк-парк Егоза - комплекс из лесных трасс с трамплинами и переоборудованного под тягу велосипедов подъёмника. И это проект для подготовленных и опытных спортсменов - даунхиллеров.

График работы Детского парка в июле:

Пн, вт - выходные

Ср-вскр - с 11 до 20.00

График работы Лодочной станции в Городском парке:

ежедневно с 10.00 до 22.00 без перерыва.

В будни:

Городской музей

Выставка «Древняя история Озерска: ранний железный век»

Понедельник – четверг с 10.00 до 19.00 час.

Пятница с 10.00 до 18.00 час.

Суббота, воскресенье – выходные дни

Вторник, 11-ое июля

С 18 до 22.00 Открытый Кубок по футболу "Высота"(газон ЛА "Высота")

Расписание игр:

18.00 "МАКСИМУМ" – "ФК КАСЛИ"

19.00 "ЕВРОПА" – "СПАРТАК"

20.00 "ЭНЕРГИЯ" – "МЕТАЛЛУРГ"

21.00 "АТЭЦ-ЭМЕРКОМ" – "ОМЕГА"