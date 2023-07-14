В июле традиционное затишье на культурных площадках города, но всё же мы нашли события и мероприятия, которые стоит посетить!
Афиша на эту неделю!
Озерск и его окрестности:
Всю неделю:
глк "Егоза"
22 июля работает Байк-парк Егоза
График работы: с 11:00 до 16:00
Для всех остальных вело- и пеших туристов территория открыта для посещения и прогулок каждый день.
Вход на территорию свободный, за отдельную плату возможны аренда мангальных зон и аренда велосипедов от "Экстремальный Урал 74".
Лодочная станция в Городском парке. Ежедневно с 10 до 22.00
В будни:
Городской музей.
Выставка «Древняя история Озерска: ранний железный век».
Понедельник – четверг с 10.00 до 19.00 час.
Пятница с 10.00 до 18.00 час.
Суббота, воскресенье – выходные дни
Вторник, 18-ое июля
Открытый Кубок по футболу "Высота". Игры с участием команд из Озерска, Касли, Кыштыма и п.Новогорный проходят на газоне ЛА "Высота" каждый вторник и продлятся все лето!
Расписание матчей:
18.00 ЭНЕРГИЯ – ОМЕГА
19.00 ЕВРОПА – ФК КАСЛИ
20.00 ТРЮМ – МЕТАЛЛУРГ
21.00 АТЭЦ-ЭМЕРКОМ – МАКСИМУМ