В июле традиционное затишье на культурных площадках города, но всё же мы нашли события и мероприятия, которые стоит посетить!

Афиша на эту неделю!

Озерск и его окрестности:

Всю неделю:

глк "Егоза"

22 июля работает Байк-парк Егоза

График работы: с 11:00 до 16:00

Для всех остальных вело- и пеших туристов территория открыта для посещения и прогулок каждый день.

Вход на территорию свободный, за отдельную плату возможны аренда мангальных зон и аренда велосипедов от "Экстремальный Урал 74".

Лодочная станция в Городском парке. Ежедневно с 10 до 22.00

В будни:

Городской музей.

Выставка «Древняя история Озерска: ранний железный век».

Понедельник – четверг с 10.00 до 19.00 час.

Пятница с 10.00 до 18.00 час.

Суббота, воскресенье – выходные дни

Вторник, 18-ое июля

Открытый Кубок по футболу "Высота". Игры с участием команд из Озерска, Касли, Кыштыма и п.Новогорный проходят на газоне ЛА "Высота" каждый вторник и продлятся все лето!

Расписание матчей:

18.00 ЭНЕРГИЯ – ОМЕГА

19.00 ЕВРОПА – ФК КАСЛИ

20.00 ТРЮМ – МЕТАЛЛУРГ

21.00 АТЭЦ-ЭМЕРКОМ – МАКСИМУМ