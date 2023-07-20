19 августа на глк «Егоза» пройдет финальный в этом сезон рок-пикник «ЕгозаРок»!

19-го августа у подножья горы Егоза состоится финальный рок-пикник под горой этого сезона - "ЕгозаРок".
В этот раз для вас выступят группы:
DEAD MOROZ © DMZ - Челябинск
ПРОСПЕКТ КАЗАНСКОГО - Миасс
Фантом Удачи || Альбом внутри - Челябинск
BЁRTON MUSIC - Озёрск
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ:
Крышесносный Вершитель heavy metal - Пермь
Легендарные Ананасов и Ко - Челябинск
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Рок-пикник будет проходить на открытом воздухе, на территории горно-лыжного комплекса "Егоза" (110 км от Челябинска, 150 км от Екатеринбурга, 55 км от Снежинска, 25 км от Озёрска и 5 от Кыштыма)
Билеты можно будет купить перед началом мероприятия при въезде на территорию. Стоимость билета - 350 рублей.
Желательно приезжать с пледами, складной мебелью, с запасами еды и напитков и большой компанией друзей. Это же рок-ПИКНИК в конце концов!
На территории будет работать кафе, торговые ряды. Можно будет разбить палатку (500 р в сутки).
Начало в 16.00
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Возрастной ценз мероприятия 16+.
Мы против ненормативной лексики, алкоголя и курения. Детей до 10 лет мы пропускаем бесплатно.
Справки по телефону +7 (982) 277-63-33
Подробная информация о рок-пикнике: https://vk.com/egozarock