19 августа на глк «Егоза» пройдет финальный в этом сезон рок-пикник «ЕгозаРок»!

19-го августа у подножья горы Егоза состоится финальный рок-пикник под горой этого сезона - "ЕгозаРок".

В этот раз для вас выступят группы:

DEAD MOROZ © DMZ - Челябинск

ПРОСПЕКТ КАЗАНСКОГО - Миасс

Фантом Удачи || Альбом внутри - Челябинск

BЁRTON MUSIC - Озёрск

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ:

Крышесносный Вершитель heavy metal - Пермь

Легендарные Ананасов и Ко - Челябинск

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Рок-пикник будет проходить на открытом воздухе, на территории горно-лыжного комплекса "Егоза" (110 км от Челябинска, 150 км от Екатеринбурга, 55 км от Снежинска, 25 км от Озёрска и 5 от Кыштыма)

Билеты можно будет купить перед началом мероприятия при въезде на территорию. Стоимость билета - 350 рублей.

Желательно приезжать с пледами, складной мебелью, с запасами еды и напитков и большой компанией друзей. Это же рок-ПИКНИК в конце концов!

На территории будет работать кафе, торговые ряды. Можно будет разбить палатку (500 р в сутки).

Начало в 16.00

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Возрастной ценз мероприятия 16+.

Мы против ненормативной лексики, алкоголя и курения. Детей до 10 лет мы пропускаем бесплатно.

Справки по телефону +7 (982) 277-63-33

Подробная информация о рок-пикнике: https://vk.com/egozarock