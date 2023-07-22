Куда пойти и что посмотреть: афиша на неделю!

Городская афиша 24-30 июля!
Озерск и его окрестности:
Всю неделю:
28 - 30 июля будет проходить Кубок Егозы 2023 по маунтинбайку!
График работы подъёмника и комплекса:
ПТ и СБ с 10:00 до 17:00
ВС с 10:00 до 15:00
Также в эти дни (и в любые другие) территория комплекса будет открыта и для пеших туристов, которые захотят посмотреть на спортивное мероприятие или просто прогуляться (но, пожалуйста, дочитайте пост до конца).
28, 29 и 30 июля для проведения соревнований будут будут задействованы вело-трассы с правой стороны от подъёмника ГЛК "Егоза" (если смотреть снизу). Они не пересекают промаркированные пешие маршруты и автодороги. Все трассы будут ограждены сигнальной лентой, по периметру будут дежурить волонтёры.
Но для спокойствия (вашего и нашего) просим подниматься на саму Егозу по маркированной тропе или по лыжной трассе "Верблюд".
Остальные локации, которые обычно интересны туристам в наших краях, никак не задействованы в соревнованиях.
Фото: Кирилл Володин.
Лодочная станция в Городском парке. Ежедневно с 10 до 22.00
График работы Детского парка в июле:
Среда-воскресенье с 11 до 20.00, перерыв с 15 до 16.00
Понедельник, вторник - выходные дни.
В будни:
Городской музей.
Выставка «Древняя история Озерска: ранний железный век».
Понедельник – четверг с 10.00 до 19.00 час.
Пятница с 10.00 до 18.00 час.
Суббота, воскресенье – выходные дни
Вторник, 25-ое июля
С 18 до 22.00 футбольное поле Ледовой Академии "Высота".
Открытый Кубок по футболу «Высота»!
Расписание игр:
18.00 "Европа" – "Максимум"
19.00 "Спартак" – "Омега"
20.00 "Металлург" – "ФК Касли"
21.00 "АТЭЦ-Эмерком" - "Энергия"
Среда, 26-ое июля
19.00 район береговой зоны "Колибри"
МедиаТворцы Центра культуры и досуга молодежи приглашают молодежь на творческий вечер, чтобы спеть песни, сыграть на гитаре и создать художественный арт-объект.
Событие пройдет в формате открытого микрофона в Парке культуры и отдыха.
30 июля, воскресенье
12-14.00 Парк культуры и отдыха, береговая зона отдыха.
«В гостях у Нептуна», театрализованная игровая программа для детей.