Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 27.07.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня четверг, 27 июля 2023 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была: + 16° С

• атмосферное давление 737 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 95%

• ветер западный 1-2 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе ДТП не зарегистрировано.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения. Адреса. Время отключения.

1 В сетях холодного водоснабжения:

Октябрьская 12, Дзержинского 32, К.Маркса 6,8,9,10, Луначарского 23 с 9 до окончания работ

К.Маркса 8 - 1п с 9 до 12 часов

Гайдара 22 - 8, 9 п-ды с 9 до 13 часов

2 В сетях электро-снабжения:

Ленина 3,5,7,9,11,

Монтажников 56,60,62,62Б,62Г с 8 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Октябрьская 12, Дзержинского 32, К.Маркса 9 с 9 до окончания работ

К.Маркса 8-1п с 9 до 12 часов

Гайдара 22 - 8, 9 п-ды с 9 до 13 часов

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

112 является единым номером вызова служб экстренного реагирования: пожарной охраны, реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиции, скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой сети, антитеррор

112 не является номером справочной службы или номером, по которому принимаются жалобы или обращения граждан. Если вы случайно набрали 112, не вешайте трубку, а скажите оператору, что звонок совершен по ошибке!

Уважаемые жители!

В связи с ремонтными работами по 28.07.2023 будет затруднен проезд автотранспорта по ул. Матросова 16, 18 и К.Маркса 5,9

1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,13

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,10

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.

Гидрологическая обстановка: В норме.

В ближайшие сутки на реках ожидается понижение уровней воды.

Лесопожарная обстановка:

За истекшие сутки на территории Озерского городского округа лесных пожаров не зарегистрировано.

Действующих лесных пожаров нет.

За истекшие сутки для тушения лесных пожаров подразделения МЧС не привлекались.

4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 27 июля 2023 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, ночью без существенных осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный ночью 2-7 м/с, днём 5-10 м/с. Температура воздуха ночью плюс 11-16°, в низинах до плюс 6°, днём плюс 26-31°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: В норме.

В ближайшие сутки на реках области ожидается неустойчивый гидрологический режим.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 27 июля в юго-западных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 3-7 новых очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 3,4 классы пожарной опасности.

2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5.

4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 1-2 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 246 обращений.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/55252/