Масштабный этно-фестиваль объединил участников со всего региона.

В минувшую субботу в поселке Метлино состоялся второй областной фестиваль «Заман», посвященный национальным культурам народов Южного Урала и собравший участников со всего региона.

Содействие и поддержку в организации культурно-спортивного праздника оказали администрация Озерского городского округа, Челябинская областная общественная организация «Башкирский Курултай», ОО «Башкирская национально-культурная автономия г. Чебаркуля и Чебаркульского района», администрация г. Верхнего Уфалея, ФГУП «ПО «Маяк». Как и в прошлом году, активное участие в реализации проекта приняли учреждения культуры округа: Культурно-досуговый центр, театр «Наш дом», Центр культуры и досуга молодежи, парк культуры и отдыха, на месте события большую работу по подготовке провели начальник отдела по поселку Метлино Лариса Кунакбаева, депутат Собрания Ольга Хакимова.

В этом году украшением фестиваля стали соревнования по стрельбе из традиционного лука: во время проведения «Замана» прошел финал соревнований «Северные амуры». В разных возрастных категориях определили лучших стрелков, которые были награждены дипломами и памятными подарками. Стоит отметить, что проект «Северные Амуры» реализуется с использованием гранта Губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

На «Замане» побывал глава Озерского городского округа Евгений Щербаков. Он пообщался с гостями, поздравил участников и зрителей с замечательным праздником, а также вручил благодарственные письма организаторам, участникам, социальным партнерам фестиваля.

Начальник отдела по реализации национальной политики Управления общественных связей Правительства Челябинской области Денис Резвых, который специально приехал на фестиваль, отметил большое количество молодежи среди участников, интересную современную подачу национальных традиций, а также высокий уровень организации мероприятия.

В течение нескольких часов на сцене шел концерт, в котором приняли участие хореографические коллективы и вокалисты Культурно-досугового центра, ДК «Синегорье», а также гости из Челябинска, Верхнего Уфалея, Аргаяшского и Кунашакского районов.

Разнообразие мероприятий, по словам гостей, поражало воображение: на спортивной площадке соревновались гиревики, состоялись состязания по армрестлингу и матчевая встреча боксеров из клуба «Легион мастеров» (Озерск) и клуба "Ринг" (Метлино). Большой интерес зрители проявили к национальной борьбе «Корэш». Для детей и молодежи во время фестиваля проходили различные квесты и мастер-классы, посвященные национальным культурам.

В финале праздника особый восторг зрителей вызвал этнический коллектив «Зайнетдин» из Уфы, в шоу которого искусно переплетены этнос и современность: национальное горловое пение, народные музыкальные инструменты, оригинальные хореография и аранжировка.

«Заман» в переводе на русский язык значит «время, эпоха». Название этнофестиваля можно перевести как «связующий время». Испокон веков на Южном Урале в дружбе и братстве живут, трудятся, строят свое будущее люди разных национальностей и вероисповеданий. Фестиваль объединил более 2500 человек и показал, что, несмотря на вызовы современности, жители округа и региона чувствуют свою сплоченность и самобытность.

Фото: «Культурно-досуговый центр», группа «ЗАМАН» (ВК), газета «Уралым» (ВК).