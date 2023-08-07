Городская афиша на эту неделю!

Куда сходить и что посмотреть на этой неделе? Всё самое интересное в афише!
Озерск и его окрестности:
Всю неделю:
глк "Егоза"
12-го августа работает "Байк-парк Егоза"
График работы: с 11:00 до 16:00⚠
Для всех остальных вело- и пеших туристов территория открыта для посещения и прогулок каждый день.
Вход на территорию свободный, за отдельную плату возможны аренда мангальных зон, размещение палатки или место в нашем палаточном лагере, аренда велосипедов от "Экстремальный Урал 74".
График работы Детского парка:
Пн, вт - выходные дни.
Ср-вскр с 11 до 20.00, перерыв с 15 до 16.00
График работы Лодочной станции в Городском парке:
Ежедневно с 10 до 21.00
Будние дни:
Городской музей: работают выставки «Испания. Приглашение к путешествию» и «Древняя история Озерска: ранний железный век».
Музей открыт: понедельник – четверг с 10.00 до 19.00, в пятницу с 10.00 до 18.00.
Все справки и запись на экскурсии по телефону музея: 2-80-90
8-ое августа, вторник
С 18 до 22.00 ЛА "Высота"
Очередные матчи в рамках Открытого Кубка по футболу «Высота»!
Расписание игр:
18.00 «Омега» - «Максимум»
19.00 «ФК Касли» - «Энергия»
20.00 «Металлург» - «Европа»
21.00 «Спартак» - «АТЭЦ Эмерком»
12-ое августа, суббота
10.00 Стадион «Труд», День физкультурника.
В программу соревнований включены несложные дисциплины, чтобы все желающие с любым уровнем подготовки смогли принять участие.
Будет работать мобильный пункт здоровья от Клинической больницы №71.
Пройдут показательные выступления клубов по аэробике и чирлидингу, боксеры и дзюдоисты покажут мастер-классы.
18.00
Летний театр в Городском парке.
Концерт по произведениям поэтов закрытых городов "Где-то есть город..."
13-ое августа, воскресенье
10.30 Летний театр в Городском парке
"Зарядка для хвоста", 0+
12.00 Сквер Первостроителей
Городское торжественное мероприятие "В память о временах и людях".
20.00 Летний театр в Городском парке
Кинопоказ! Фильм Карена Шахназарова "Сны", 16+. Вход бесплатный.