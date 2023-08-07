Городская афиша на эту неделю!

Куда сходить и что посмотреть на этой неделе? Всё самое интересное в афише!

Озерск и его окрестности:

Всю неделю:

глк "Егоза"

12-го августа работает "Байк-парк Егоза"

График работы: с 11:00 до 16:00⚠

Для всех остальных вело- и пеших туристов территория открыта для посещения и прогулок каждый день.

Вход на территорию свободный, за отдельную плату возможны аренда мангальных зон, размещение палатки или место в нашем палаточном лагере, аренда велосипедов от "Экстремальный Урал 74".

График работы Детского парка:

Пн, вт - выходные дни.

Ср-вскр с 11 до 20.00, перерыв с 15 до 16.00

График работы Лодочной станции в Городском парке:

Ежедневно с 10 до 21.00

Будние дни:

Городской музей: работают выставки «Испания. Приглашение к путешествию» и «Древняя история Озерска: ранний железный век».

Музей открыт: понедельник – четверг с 10.00 до 19.00, в пятницу с 10.00 до 18.00.

Все справки и запись на экскурсии по телефону музея: 2-80-90

8-ое августа, вторник

С 18 до 22.00 ЛА "Высота"

Очередные матчи в рамках Открытого Кубка по футболу «Высота»!

Расписание игр:

18.00 «Омега» - «Максимум»

19.00 «ФК Касли» - «Энергия»

20.00 «Металлург» - «Европа»

21.00 «Спартак» - «АТЭЦ Эмерком»

12-ое августа, суббота

10.00 Стадион «Труд», День физкультурника.

В программу соревнований включены несложные дисциплины, чтобы все желающие с любым уровнем подготовки смогли принять участие.

Будет работать мобильный пункт здоровья от Клинической больницы №71.

Пройдут показательные выступления клубов по аэробике и чирлидингу, боксеры и дзюдоисты покажут мастер-классы.

18.00

Летний театр в Городском парке.

Концерт по произведениям поэтов закрытых городов "Где-то есть город..."

13-ое августа, воскресенье

10.30 Летний театр в Городском парке

"Зарядка для хвоста", 0+

12.00 Сквер Первостроителей

Городское торжественное мероприятие "В память о временах и людях".

20.00 Летний театр в Городском парке

Кинопоказ! Фильм Карена Шахназарова "Сны", 16+. Вход бесплатный.