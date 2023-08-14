Афиша 14-20 августа!

Куда сходить и что посмотреть на этой неделе? Все ответы - в нашей афише!

Озерск и его окрестности:

Всю неделю:

глк "Егоза".

19 августа для любителей маунтинбайка работает Байк-парк Егоза

График работы: с 10:30 до 15:30

В этот же день, 19 августа, пройдёт "ЕГОЗАРОК", рок-пикник под горой. Концерт на открытом воздухе, на котором выступят популярные уральские группы, и на который соберутся любители настоящего рока со всего Урала. Будут работать кафе и торговые ряды. Билет - 350 рублей.

Время проведение: с 16:00 до 22:00

Все остальные дни территория открыта для вело- и пеших туристов.

Вход на территорию свободный, за отдельную плату возможны аренда мангальных зон, размещение палатки или место в нашем палаточном лагере, аренда велосипедов от "Экстремальный Урал 74".

График работы Детского парка:

Пн, вт - выходные дни.

Ср-вскр с 11 до 20.00, перерыв с 15 до 16.00

График работы Лодочной станции в Городском парке:

Ежедневно с 10 до 21.00

Будни:

С 14 по 18-ое августа на газоне 25 школы пройдет любительский женский Турнир по мини-футболу!

Заявки подали 8 команд, многие из которых уже встречались друг с другом на прошлогоднем Турнире.

Расписание игр:

14.08 понедельник

18:00 Принцесса - Швепс

18:30 Спарта - Лунная призма

19:00 Bad mom's - Милкшейк

19:30 Отвага - Незабудки

15.08 вторник

18:00 Швепс - Милкшейк

18:30 Отвага - Спарта

19:00 Незабудки - Лунная призма

19:30 Bad mom's - Принцесса

16.08 среда

18:00 Отвага - Лунная призма

18:30 Принцесса - Милкшейк

19:00 Незабудки - Спарта

19:30 Bad mom's - Швепс

17.08 четверг

18:00 Полуфинал

18.08 пятница

18:00 ФИНАЛ. НАГРАЖДЕНИЕ.

Городской музей: работают выставки «Испания. Приглашение к путешествию» и «Древняя история Озерска: ранний железный век».

Музей открыт: понедельник – четверг с 10.00 до 19.00, в пятницу с 10.00 до 18.00.

Все справки и запись на экскурсии по телефону музея: 2-80-90

Вторник, 15-ое августа

11.00 П.Татыш, на арт-площадке ДК им. А. С. Пушкина пройдёт игровая программа "Волшебная метла".

Очередные матчи открытого Кубка по футболу "Высота":

18.00 ЕВРОПА – ОМЕГА

19.00 МАКСИМУМ – ЭНЕРГИЯ

20.00 МЕТАЛЛУРГ – АТЭЦ-ЭМЕРКОМ

21.00 ФК КАСЛИ – ТРЮМ

Суббота, 19-ое августа

18.00 Летний театр в Городском парке. "Ужин с дураком"

Комедия в 2-х действиях (16+)

Воскресенье, 20-ое августа

10.30 Летний театр в Городском парке

"Добрый Хортон". Сказка-цирк (0+)