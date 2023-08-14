Афиша 14-20 августа!

Куда сходить и что посмотреть на этой неделе? Все ответы - в нашей афише!
Озерск и его окрестности:
Всю неделю:
глк "Егоза".
19 августа для любителей маунтинбайка работает Байк-парк Егоза
График работы: с 10:30 до 15:30
В этот же день, 19 августа, пройдёт "ЕГОЗАРОК", рок-пикник под горой. Концерт на открытом воздухе, на котором выступят популярные уральские группы, и на который соберутся любители настоящего рока со всего Урала. Будут работать кафе и торговые ряды. Билет - 350 рублей.
Время проведение: с 16:00 до 22:00
Все остальные дни территория открыта для вело- и пеших туристов.
Вход на территорию свободный, за отдельную плату возможны аренда мангальных зон, размещение палатки или место в нашем палаточном лагере, аренда велосипедов от "Экстремальный Урал 74".
График работы Детского парка:
Пн, вт - выходные дни.
Ср-вскр с 11 до 20.00, перерыв с 15 до 16.00
График работы Лодочной станции в Городском парке:
Ежедневно с 10 до 21.00
Будни:
С 14 по 18-ое августа на газоне 25 школы пройдет любительский женский Турнир по мини-футболу!
Заявки подали 8 команд, многие из которых уже встречались друг с другом на прошлогоднем Турнире.
Расписание игр:
14.08 понедельник
18:00 Принцесса - Швепс
18:30 Спарта - Лунная призма
19:00 Bad mom's - Милкшейк
19:30 Отвага - Незабудки
15.08 вторник
18:00 Швепс - Милкшейк
18:30 Отвага - Спарта
19:00 Незабудки - Лунная призма
19:30 Bad mom's - Принцесса
16.08 среда
18:00 Отвага - Лунная призма
18:30 Принцесса - Милкшейк
19:00 Незабудки - Спарта
19:30 Bad mom's - Швепс
17.08 четверг
18:00 Полуфинал
18.08 пятница
18:00 ФИНАЛ. НАГРАЖДЕНИЕ.
Городской музей: работают выставки «Испания. Приглашение к путешествию» и «Древняя история Озерска: ранний железный век».
Музей открыт: понедельник – четверг с 10.00 до 19.00, в пятницу с 10.00 до 18.00.
Все справки и запись на экскурсии по телефону музея: 2-80-90
Вторник, 15-ое августа
11.00 П.Татыш, на арт-площадке ДК им. А. С. Пушкина пройдёт игровая программа "Волшебная метла".
Очередные матчи открытого Кубка по футболу "Высота":
18.00 ЕВРОПА – ОМЕГА
19.00 МАКСИМУМ – ЭНЕРГИЯ
20.00 МЕТАЛЛУРГ – АТЭЦ-ЭМЕРКОМ
21.00 ФК КАСЛИ – ТРЮМ
Суббота, 19-ое августа
18.00 Летний театр в Городском парке. "Ужин с дураком"
Комедия в 2-х действиях (16+)
Воскресенье, 20-ое августа
10.30 Летний театр в Городском парке
"Добрый Хортон". Сказка-цирк (0+)