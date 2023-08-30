Женское ли это дело — мяч гонять?

Лето для озерских болельщиков – время городских футбольных баталий.

И, если у городского мужского турнира довольно богатая история, то женский турнир по мини-футболу среди любительских команд проходит лишь второй раз, но уже завоевал своих поклонников!

В этом году на газоне школы №25 встретились 8 команд, многие из которых уже играли друг с другом на прошлогоднем турнире. Некоторые участницы признавались, что впервые гоняют мяч на поле, а кто-то наоборот – готовился к турниру и даже обращался к помощи тех, кто разбирается в футболе.

Турнир проходил в течение 5 дней при информационной поддержке портала "Озерск.ру" и компания "Уральские кабельные сети-Озёрск", и на протяжении всех дней девушки снова и снова доказывали, что футбол – игра для всех!