Синоптик Тишковец рассказал, какими будут осень и зима в России.

Осень и зима в России окажутся теплее, чем обычно, на 1-3 градуса. При этом в Москве осадков может выпасть на 15-20 процентов больше нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В осенний период температура будет выше среднестатистической на 2-4 градуса, а под конец сезона и вовсе на 3-5 градусов. Зима начнется, как обычно, в ноябре, передает РИА Новости.

В Московском регионе погода зимой будет переменчивая - то морозы и холода, то оттепели и слякоть, то обычные дожди, то ледяные. Снега ожидается на 15-20 процентов больше нормы.

Весна при этом прогнозируется ранней: в марте-апреле начнется ее мощный старт.

https://rg.ru/2023/09/02/reg-cfo/sinoptik-tishkovec-rasskazal-kakimi-budut-osen-i-zima.html