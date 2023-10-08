В России вдвое увеличат размер больничного.

Максимальный размер выплат по больничному в России увеличится более чем в два раза. Если сейчас за один день болезни можно получить не более 2,7 тысячи рублей, то в 2025 году разрешат выплачивать до 5,7 тысячи рублей. В 2024-м предельный размер пособия будет чуть выше — 4,1 тыс. Об этом со ссылкой на Минтруд РФ сообщают «Известия».

Также будет увеличен максимальный размер выплаты по беременности и родам. За 140 дней декретного отпуска будет назначаться до 794,4 тыс. рублей в 2025-м. Сейчас максимальный размер поддержки составляет 383,2 тыс., а в следующем году планируется повысить лимит до 565,6 тыс.

Предельная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет увеличится с 33,3 тыс. до 68,9 тыс. в 2025-м. В 2024 году она составит до 49,1 тыс. рублей.

Размер пособий зависит от заработка работника. Причем зарплата учитывается за два предыдущих календарных года. Так, если оплате подлежит больничный, выданный в 2025-м, то для расчета будет использовано жалованье за 2023 и 2024 годы.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-rossii-vdvoe-uvelichat-razmer-bolnichnogo/