Озерские старшеклассницы будут представлять округ на региональном этапе соревнований по баскетболу «Школьная лига Кирилла Писклова».

6 ноября обучающиеся Озёрска привезли золотые и серебряные медали с дивизионного этапа региональных соревнований по баскетболу 3х3 «Школьная лига Кирилла Писклова».

После проведения муниципального этапа среди школьных команд на дивизионный этап прошли представители трех возрастных категорий среди юношей и двух возрастных категорий среди девушек.

Благодаря содействию Управления образования администрации Озерского городского округа, местного отделения российского движения детей и молодежи «Движения первых» и руководству лицея №39 была организована поездка в г. Кыштым для участия в дивизионном этапе соревнований.

С 10:00 до 16:00 проходили игры между командами Озерска, Карабаша, Кыштыма, Каслинского района, Нязепетровского района, Верхнеуральска и Снежинска. На спортивной площадке царила атмосфера настоящего соревновательного духа и дружеской конкуренции между баскетболистами. По итогам игр школьники Озерска завоевали серебряные и золотые медали:

- Юноши 6-7 класс (лицей №39) – 2 место;

- Девушки 8-9 класс (школа №27) – 2 место;

- Девушки 10-11 класс (школа №30) – 1 место;

Очень сильные игры провели также юноши 9-8 класс (школа №34) и юноши 10-11 класс (лицей №39), не уступая соперникам, они боролись до конца. Благодарим Чибисова Артёма Сергеевича, Бушуева Егора Александровича и Шульца Евгения Оттовича за качественную подготовку спортсменов, также выражаем благодарность главному судье муниципального этапа соревнований Смердеву Андрею Николаевичу.

Помимо дивизионных игр ребята посетили мастер-класс Федерации баскетбола Челябинской области и представителей баскетбольного клуба «Челбаскет», на котором отработали броски в корзину и получили уроки от опытных наставников.

В декабре команду девушек 10-11 класса школы №30 ждет региональный этап «Школьной лиги Кирилла Писклова».

Информация местного отделения РДДМ «Движение первых» в Озерском городском округе.