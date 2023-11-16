Состоялась тёплая встреча накануне Дня матери.

В преддверии Дня матери Общественным советом женского движения партии «Единая Россия» была организована встреча с матерями участников специальной военной операции.

Сегодня это общественное движения оказывает большую поддержку семьям мобилизованных в решении бытовых вопросов, а также занимается сбором гуманитарной помощи участникам специальной военной операции.

– Мы ведём активную системную работу, – рассказывает куратор проекта, руководитель фракции «Единая Россия» в Собрании депутатов округа Валентина Сылько. – На этой неделе четыре представительницы женского движения съездили на форум «Стальное кружево Урала», вчера у нас состоялось заседание Общественного совета, сегодня проходит очень важная встреча, которую мы планировали заблаговременно.

Сегодня мы пригласили десять женщин. Подобные встречи мы проводим постоянно, есть у нас и деловой формат, но сегодня встреча предпраздничная. Кроме того, мы на связи с этими семьями ежедневно, помогаем решать различные повседневные ситуации. Сегодня нам хотелось бы поддержать этих женщин, поскольку сыновья далеко, они выполняют серьёзные ответственные небезопасные задачи. Для того, чтобы создать тёплую семейную атмосферу мы накрыли чайный стол, пригласили любимую в Озерске исполнительницу Светлану Спесивцеву. Надеемся, что сможем в неформальной обстановке обсудить актуальные для женщин проблемы, которые сегодня с тревогой и надеждой ждут дома своих родных.

На встречу была приглашена начальник Управления социальной защиты населения администрации Лилия Солодовникова, которая постоянно работает с этой категорией жителей округа.

За чашкой чая женщины поделились друг с другом как они поддерживают связь со своими сыновьями, рассказывали, что некоторые из них уже попадали в госпиталь, получали отпуск, приезжали домой к семьям, но все без исключения были настроены решительно, чтобы вновь вернуться к своим боевым товарищам.

Одна из присутствующих на встрече женщин рассказала, что постоянно вместе с волонтёрами народного общероссийского движения "Шьём для наших" плетёт маскировочные сети. Женщины добровольцы собираются в здании бывшей школя №40, делают очень нужные и важные вещи для бойцов специальной военной операции: плетут маскировочные сети, отливают окопные свечи, шьют бельё для госпиталей и термобельё, вяжут теплые пояса и носки из натуральной шерсти, собирают гуманитарную помощь. Сейчас, с приближением зимы, для изготовления маскировочных сетей в ход идёт старый тюль, и женщина попросила приносить такого рода ткань, если дома она кому-то уже не нужна.

В ходе встречи женщины также обсудили вопросы по восстановлению документов, обеспечению госпиталей, по возможности предоставления кредитных каникул. В завершении, всех участниц мероприятия поздравили с приближающимся Днём матери, вручили подарочные наборы и букеты цветов.

Использованы фото Информационного центра ФГУП "ПО "Маяк".