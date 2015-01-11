Южноуральцев просят подкармливать птиц зимой.

Южноуральцам предлагают помочь птицам пережить холода. Минэкологии региона запустило акцию «Синичка». Она призывает всех неравнодушных позаботиться о птицах зимой. В это время им практически нечего есть. В морозы птицы тратят почти всю свою энергию, чтобы согреться. Корма, как отмечают в минэко, становится меньше.

«Насекомых нет, семена растений скрыты под снегом и льдом. Наполняемая кормушка значительно облегчит жизнь птиц в округе и поможет им пережить холода»,

— рассказали в пресс-службе Министерства экологии Челябинской области.

Каждый может смастерить кормушку и повесить во дворе. Лучше всего сделать красивую кормушку, а не из-за коробок от продуктов. Подкармливать птиц можно семечками. Важно: семечки должны быть сырые. Нельзя давать соленые и жареные. Птицы с охотой полакомятся также грецкими орехами и несоленым салом. Удивительно, но от последнего, пернатые в восторге.

Можно не только помочь птицам, но и поучаствовать в акции. Минэко призывает южноуральцев делиться фотоотчетом на официальной страничке акции вКонтакте https://vk.com/event200238057

Мероприятия проводятся в поддержку федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология».

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/yuzhnouraltsev-prosyat-podkarmlivat-ptits-zimoy/