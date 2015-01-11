Критики и коллеги высоко оценили две работы актёров театра «Наш дом» на областном фестивале.

20 ноября в областном центре завершился фестиваль-конкурс актерских работ имени В.И. Милосердова.

На открытии фестиваля, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин выразил надежду, что театральный форум станет настоящим праздником, порадует зрителей разнообразием жанров, будут открытия, победы и замечательная творческая атмосфера.

В состав жюри вошли: театральный критик Елена Покорская (Москва), актриса, преподаватель ВГИК Татьяна Бондаренко (Москва), режиссер Челябинской филармонии Александр Харюшин, бессменный председатель жюри, театральный журналист Людмила Федорова.

За четыре дня зрители увидели 12 работ, представленных в различных жанрах драматическими, музыкальными, кукольными театрами.

Озерскому театру «Наш дом» выпала честь открыть фестиваль-конкурс эскизом спектакля «Медведь» по пьесе Чехова в режиссуре легендарного трио «Трое».

Работа озерского трио стала победителем в номинации "Лучший актёрский ансамбль".

19 ноября в доме актера имени Милосердова зрители увидели еще одну работу озерчан – читку пьесы Майи Праматаровой «Убейте эту женщину».

Своеобразная «генеральная репетиция» этого действа прошла еще в феврале в проекте DramaClub в стенах театра «Наш дом». Режиссер Светлана Евстратова и актриса Ирина Костерина впервые представили на суд зрителя моноспектакль о сложной судьбе когда-то популярной актрисы.

В доме актера, на маленькой уютной сцене, режиссер, осветители, звукорежиссеры, рабочие сцены создали пространство, в котором актриса работала очень органично. Ирине Костериной удалось покорить зрителей, которые с придыханием следили за происходящим на сцене, а в финале подходили и высказывали слова признательности.

Эксперты отметили талант Ирины Костериной, превосходные внешние данные, умение держать паузу. Не осталось не замеченным и участие режиссера Светланы Евстратовой, которая по ходу действия озвучивала ремарки, а в финале проникновенно исполнила одну из песен группы «Помни имя свое».

Использованы материалы сайта: teatr-ozersk.ru