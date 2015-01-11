У россиян осталось 10 дней на уплату имущественных налогов за 2022 год – напомним, срок истекает 1 декабря.

Налог на имущество необходимо платить собственникам транспортных средств, земельных участков, домов, квартир и комнат, дач, гаражей, машино-мест и любых других объектов капстроительства, даже если оно не завершено. При этом базовая ставка платежа зависит от вида объекта налогообложения.

Опоздавшим, начиная со 2 декабря, будут ежедневно начисляться пени, а долги неплательщиков будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры, например, заблокировать банковский счет или арестовать имущество.

Если налогоплательщик не получил до 1 ноября налоговое уведомление за период владения недвижимостью или транспортным средством в течение 2022 года, ему следует лично обратиться в налоговый орган, направить информацию через «Личный кабинет налогоплательщика» или сервис «Обратиться в ФНС России».

Уже со 2 декабря 2023 года задолженность будет расти ежедневно за счет начисления пеней. В этом случае налоговый орган направит требование о ее уплате. Если должник его не исполнит, последует обращение в суд.

https://dostup1.ru/economics/U-rossiyanostalos-10-dney-na-uplatu-imuschestvennyh-nalogov_170532.html