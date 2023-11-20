В Челябинской области в декретный отпуск в 2023 году ушли 527 мужчин.

«Отделение Социального Фонда России ежемесячно выплачивает папе пособие в размере 40% среднего заработка. Средства предоставляются до момента, когда ребенку исполнится полтора года», – говорится в комментарии ОСФР по региону.

Там напомнили, что отец может осуществлять уход за ребенком, если супруга, например, не стала полностью использовать положенный декрет и вышла на работу. Чтобы оформить отпуск по уходу, мужчина подает соответствующее заявление на работе. Раньше к нему нужно было приложить пакет документов, включая копию свидетельства о рождении малыша, справку о том, что мама не получает пособие по уходу, и справку о доходах отца с предыдущего места работы. «Сегодня такие сведения предоставлять не нужно, поскольку Социальный фонд самостоятельно получает соответствующую информацию по межведомственному взаимодействию», – следует из сообщения.

Согласно действующим правилам, время отпуска учитывается папе в стаж, а также формирует его пенсионные коэффициенты.

В этом году минимальный размер пособия по уходу составляет 8,6 тыс. рублей в месяц, максимальный – 33,2 тыс. рублей.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-v-dekretnyy-otpusk-v-2023-godu-ushli-527-muzhchin_170393.html