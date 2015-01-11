2023-11-23PKT09:05:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 23.11.2023 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня четверг, 23 ноября 2023 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была: -4° С • атмосферное давление 721 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 89% • ветер юго-вост. 1м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 8 ДТП, без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения. Адреса. Время отключения. 1 В сетях холодного водоснабжения: Чапаева 7,9,11,14,16, Семенова 9, Матросова 32 с 9 до окончания Луначарского 15-2п с 9 до 12 час Дзержинского 35-10п с 9 до 13 час К Маркса 24 с 9 до 14 час 2 В сетях электроснабжения: Дзержинского 32, Иртяшская 4,6 Музрукова 39 с 10 до 16 час Иртяшская 15, Октябрьская 15а с 10 до 17 час п.Новогорный ул.8 Марта 11,12 с 14 до 15 час 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления: К Маркса 2, Гайдара 4,6,8,10,12, Семенова 9, Матросова 32 с 9 до окончания Луначарского 15-2п с 9 до 12 час Дзержинского 35-10п с 9 до 13 час К Маркса 24, Луначарского 23-8п с 9 до 14 час Вниманию жителей округа! Будьте осторожны по данным Челябинского гидрометеоцентра ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами гололедные явления (гололёд, отложение мокрого снега на проводах, гололедица). Во избежание дорожно-транспортных происшествий просьба к водителям строго соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Вниманию родителей! Внимательно следите за детьми, если вблизи вашего проживания есть водоём. Объясняйте детям об опасности игр на льду. Будьте бдительны, не рискуйте самым дорогим - здоровьем и жизнью! Если вы оказались свидетелем несчастного случая, звоните по номеру «112». 1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: За истекшие сутки на территории Озерского городского округа лесных пожаров не зарегистрировано. Действующих лесных пожаров нет. За истекшие сутки для тушения лесных пожаров подразделения МЧС не привлекались. 4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Правительство Челябинской области постановление № 600-П от 03.11.2023г. В связи со снижением среднесуточных температур, отсутствием пожарной опасности в лесах, пожароопасный сезон 2023 года в лесах считать завершенным с 10 ноября 2023 года. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 23 ноября 2023 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно, ночью осадки в виде снега, мокрого снега, на крайнем юге с дождём, в горах до сильных, днём осадки преимущественно в виде снега. Местами гололедные явления (гололёд, отложение мокрого снега на проводах, гололедица), днём на юге местами метели. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днём до 15-17 м/с. Температура ночью минус 3-8°, днём минус 2-7° с понижением в течение дня до минус 10°. НЯ: 23 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, на крайнем юге с дождём, в горах сильные, местами гололедные явления (гололёд, отложение мокрого снега на проводах, гололедица), днем порывы ветра до 17 м/с. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая обстановка: На реках области идет ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда, появление заберегов. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется. 2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3. ДТП: в результате нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах. 4. ЖКХ: Прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики в связи с изношенностью инженерных сетей и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 1-2 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 7. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 8. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 121 обращение. http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/56321/ alebedeva 2023-11-23PKT09:05:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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