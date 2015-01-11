С 23 по 28 ноября в округе проходит голосование за инициативные проекты-2024.

Приглашаем жителей Озерского городского округа определить наиболее актуальные проекты развития округа в 2024 году. Выбор достаточно широк – для голосования представлено 60 проектов. Один человек может проголосовать максимум за 10. Конкурсная комиссия будет оценивать актуальность и востребованность каждого проекта именно по сумме отданных за него голосов.

Напомним, что программа инициативного бюджетирования реализуется в Челябинской области с 2021 года и позволяет всем неравнодушным гражданам воплощать идеи по решению вопросов местного значения. К ним относятся: благоустройство общественных территорий, организация освещения и водоснабжения, улучшение социальных объектов и другое.

В Озерском городском округе за три года удалось осуществить 60 проектов. На 2024 год из областного бюджета нашему муниципалитету на мероприятия инициативного бюджетирования предоставлено 74 млн рублей, что в полтора раза больше, чем в прошлом году, и почти в два раза больше, чем в год начала реализации программы.

Как проголосовать за инициативные проекты?

1️. Зайдите на «Платформу обратной связи» https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/391218/ или с помощью виджета на сайте муниципалитета (ссылка будет активна с 23 ноября 2023 года).

2️. Введите логин и пароль от портала «Госуслуги».

3️. Перейдите к опросу и сделайте свой выбор!

http://ozerskadm.ru/about/info/news/56309/