Школьников города приглашают принять участия в творческом конкурсе «Наш пруд».

Конкурс творческих работ будет проходить по двум номинациям: «Уникальное место – городской пруд» и «Городской пруд: взгляд в будущее». Прием работ проводится с 20 ноября по 3 декабря 2023 года.

«Уникальное место – городской пруд». Принимаются сочинения, рассказы, стихотворения, описывающие особенности места. Чем оно отличается от других городских территорий? Опишите красочно, какую роль играет территория в вашей жизни и жизни города. Какие эмоции вызывает? Почему сюда хочется возвращаться? Какие легенды связаны с этим местом? В чем идентичность территории, и как она может быть усилена в новом проекте? Что может стать уникальным стержнем проекта благоустройства городского пруда, основой концепции, или даже нового бренда? Работа может сопровождаться рисунками при необходимости.

«Городской пруд: взгляд в будущее». Принимаются графические и живописные работы (рисунки), макеты, 3D-визуализации, коллажи, раскрывающие новый взгляд на территорию. В работе отражаются идеи автора о том, как может быть благоустроен пруд, какие новые объекты, малые архитектурные формы, пространства там могут появиться. Что будет происходить на этой территории в будущем? Можно отразить зимний или летний сценарий, показать форматы досуга населения в новом пространстве. Работа автора может передавать атмосферу места, показывать, как всю территорию, так и ее фрагмент.

Для участия в конкурсе творческую работу необходимо направить на электронный адрес: konkurs.mgoroda@mail.ru

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/56322/