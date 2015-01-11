Озерчан приглашают присоединиться к экодиктанту.

Он проходит уже пятый год подряд. Это крупнейший просветительский проект в деле защиты природы. Он направлен на повышение экологической грамотности и популяризации экологических знаний. Принять участие в экодиктанте можно до 26 ноября. Мероприятие проводится в онлайн-формате на портале Экодиктант.рус и офлайн-площадках.

Участвовать в онлайн мероприятии могут все желающие.

Вопросы для диктанта адаптированы и для детей с особенностями развития.

Участники Экодиктанта смогут получить дипломы и сертификаты по итогам выполнения заданий.

Более подробная информация о проведении мероприятия доступна на сайте Экодиктант.рус

Информация Отдела охраны окружающей среды.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/56317/