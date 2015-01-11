Озерскому отделению Всероссийского общества слепых исполнилось 15 лет.

Члены общественного объединения свой юбилей отметили 21 ноября в ДК «Маяк».

Для организации возраст небольшой, однако за этот период она стала надёжным фундаментом и движущей силой для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению, а также для продвижения проектов, направленных на реабилитацию и социальную адаптацию этой категории жителей округа.

В рамках торжественного мероприятия местное отделение пришли поздравить друзья – представители Управления по физической культуре и спорту администрации округа, городской библиотеки, Культурно-досугового центра, благотворительного фонда "Помогая сердцем", а также социальные партнёры. Помимо поздравлений мероприятие украсили выступления собственных творческих коллективов. Интересный флешмоб был проведён для зрячих участников: люди с закрытыми глазами "смотрели" театральную сценку при помощи тифлооборудования, затем открывали глаза и делились своими ощущениями. Такие практики дают возможность погрузить обычных людей в "мир незрячих", чтобы они стали лучше понимать те трудности, с которыми сталкиваются инвалиды по зрению.

К празднованию юбилея была также подготовлена выставка прикладного творчества. Всем активистам общества были вручены подарки и благодарственные письма.

В декабре озерское местное отделение общества слепых планирует поздравить своих членов, проживающих в поселках Озерского городского округа.

Информация и фото местного отделения Всероссийского общества слепых.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/56302/